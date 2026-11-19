Шахрай 25 раз удавав із себе переможця казино: скільки грошей вкрав

У Сінгапурі перед судом постане 27-річний чоловік, якого звинувачують у систематичному шахрайстві в казино. За даними поліції, він 25 разів обманював круп’є, привласнюючи чужі виграші, та ще двічі намагався провернути ту саму схему.

Як повідомляє The Straits Times, чоловік діяв у період із 26 квітня по 14 травня. Під час ігор він видавав себе за переможця ставок інших відвідувачів і в такий спосіб незаконно отримав виплати на суму близько 2300 доларів. 19 листопада йому висунуть обвинувачення за двома об'єднаними пунктами у шахрайстві під час гри шляхом введення в оману.

27-річний фігурант став одним із сімох шахраїв, яких судитимуть за серію правопорушень у сінгапурських казино. Загалом із березня по серпень підозрювані причетні до шести окремих інцидентів із крадіжками фішок та шахрайством на суму понад 10 000 доларів. При чому у деяких випадках шахраї працювали у парі.

Більшість порушень виявили самі оператори казино, після чого поліція затримала шістьох підозрюваних безпосередньо на місці події.

За сінгапурським Законом про контроль над казино, за шахрайство під час гри загрожує до семи років ув’язнення та/або штраф до 150 000 доларів. У поліції наголосили, що рішуче реагуватимуть на будь-які спроби злочинної діяльності в гральних закладах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у США заарештували криптоказино Zero Edge Річарда Кіма. Його звинувачують у привласненні грошей інвесторів, які він програв в азартні ігри, ставки та втратив унаслідок високомаржинальної торгівлі криптовалютами. Як вважає ФБР, таким чином він втратив близько $7 млн.