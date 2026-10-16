"Шахтар" аутсайдер Ліги чемпіонів. Букмекери оприлюднили прогноз

На думку букмекерів, український "Шахтар" є одним з аутсайдерів поточного розіграшу Ліги чемпіонів. На його перемогу встановлено коефіцієнт 251.00 – і це 27-ме місце у списку претендентів на перемогу.

Головним же фаворитом розіграшу, за даними vbet, є іспанська "Барселона". На її перемогу встановлено коефіцієнт 4.50.

На другому місці – чинний переможець турніру – французький ПСЖ. Для нього встановлено коефіцієнт 5.00.

Третім є цьогорічний фіналіст, англійський "Арсенал". Для нього встановлено коефіцієнт 6.50.

Для німецького "Баварії" встановлено коефіцієнт 7.00. Для іспанського "Реала" – 9.00.

"Шахтар" є одним з аутсайдер... Джерело: vbet Розгорнути

Для всіх інших команд діють коефіцієнти від 11.00 до 1001.00. Найменше букмекери вірять у перемогу одразу 3-х команд:

австрійського ЛАСКа;

словацького "Слована";

азербайджанського "Сабаха".

Найменше букмекери вірять у... Джерело: vbet Розгорнути

Наразі в турнірі зіграно 2 тури. Після них одразу 9 клубів мають максимальні 6 очок. Це:

ПСЖ (Франція);

"Астон Вілла" (Англія);

"Барселона" (Іспанія);

"Штутгарт" (Німеччина);

"Ліверпуль" (Англія);

"Спортинг" (Португалія);

"Арсенал" (Англія);

"Бетіс" (Іспанія);

"Реал" (Іспанія).

Наразі в турнірі зіграно 2 тури. Джерело: terrikon.com