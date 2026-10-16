"Шахтар" аутсайдер Ліги чемпіонів. Букмекери оприлюднили прогноз
"Шахтар" аутсайдер Ліги чемпіонів
На думку букмекерів, український "Шахтар" є одним з аутсайдерів поточного розіграшу Ліги чемпіонів. На його перемогу встановлено коефіцієнт 251.00 – і це 27-ме місце у списку претендентів на перемогу.
Головним же фаворитом розіграшу, за даними vbet, є іспанська "Барселона". На її перемогу встановлено коефіцієнт 4.50.
На другому місці – чинний переможець турніру – французький ПСЖ. Для нього встановлено коефіцієнт 5.00.
Третім є цьогорічний фіналіст, англійський "Арсенал". Для нього встановлено коефіцієнт 6.50.
Для німецького "Баварії" встановлено коефіцієнт 7.00. Для іспанського "Реала" – 9.00.
"Шахтар" є одним з аутсайдер...
Джерело: vbet
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Для всіх інших команд діють коефіцієнти від 11.00 до 1001.00. Найменше букмекери вірять у перемогу одразу 3-х команд:
- австрійського ЛАСКа;
- словацького "Слована";
- азербайджанського "Сабаха".
Найменше букмекери вірять у...
Джерело: vbet
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Наразі в турнірі зіграно 2 тури. Після них одразу 9 клубів мають максимальні 6 очок. Це:
- ПСЖ (Франція);
- "Астон Вілла" (Англія);
- "Барселона" (Іспанія);
- "Штутгарт" (Німеччина);
- "Ліверпуль" (Англія);
- "Спортинг" (Португалія);
- "Арсенал" (Англія);
- "Бетіс" (Іспанія);
- "Реал" (Іспанія).
Наразі в турнірі зіграно 2 тури.
Джерело: terrikon.com
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів.
Джерело: terrikon.com
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