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"Шахтар" аутсайдер Ліги чемпіонів. Букмекери оприлюднили прогноз

Станіслав Кожемякін

"Шахтар" аутсайдер Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, український "Шахтар" є одним з аутсайдерів поточного розіграшу Ліги чемпіонів. На його перемогу встановлено коефіцієнт 251.00 – і це 27-ме місце у списку претендентів на перемогу.

Головним же фаворитом розіграшу, за даними vbet, є іспанська "Барселона". На її перемогу встановлено коефіцієнт 4.50.

На другому місці – чинний переможець турніру – французький ПСЖ. Для нього встановлено коефіцієнт 5.00.

Третім є цьогорічний фіналіст, англійський "Арсенал". Для нього встановлено коефіцієнт 6.50.

Для німецького "Баварії" встановлено коефіцієнт 7.00. Для іспанського "Реала" – 9.00.

"Шахтар" є одним з аутсайдер...

Джерело: vbet

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Для всіх інших команд діють коефіцієнти від 11.00 до 1001.00. Найменше букмекери вірять у перемогу одразу 3-х команд:

  • австрійського ЛАСКа;
  • словацького "Слована";
  • азербайджанського "Сабаха".

Найменше букмекери вірять у...

Джерело: vbet

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Наразі в турнірі зіграно 2 тури. Після них одразу 9 клубів мають максимальні 6 очок. Це:

  • ПСЖ (Франція);
  • "Астон Вілла" (Англія);
  • "Барселона" (Іспанія);
  • "Штутгарт" (Німеччина);
  • "Ліверпуль" (Англія);
  • "Спортинг" (Португалія);
  • "Арсенал" (Англія);
  • "Бетіс" (Іспанія);
  • "Реал" (Іспанія).

Наразі в турнірі зіграно 2 тури.

Джерело: terrikon.com

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів.

Джерело: terrikon.com

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