"Шахтар" зіграє з "Динамо": букмекери назвали фаворита центрального матчу Кубка України
"Шахтар" зіграє з "Динамо" в Кубку України.
Джерело: УАФ
На думку букмекерів, у донецького "Шахтаря" набагато більше шансів вийти до 1/4 фіналу Кубка України з футболу у протистоянні з київським "Динамо". На прохід донеччан діє набагато нижчий коефіцієнт.
Так, за даними vbet, на те, що до наступного раунду вийде "Шахтар", встановлено коефіцієнт 1.43. Для "Динамо" ж його встановлено на рівні 2.45.
У "Шахтаря" набагато більше...
Джерело: vbet
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Найімовірнішим рахунком матчу, на думку букмекерів, є 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.70. Крім того:
- 1:0 (перемога "Шахтаря") – 7.00;
- 2:1 (перемога "Шахтаря") – 8.10;
- 2:0 (перемога "Шахтаря") – 9.10.
Найменш імовірними букмекерам видаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 251.00.
Найімовірнішим рахунком матч...
Джерело: vbet
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Водночас, як зазначається, найімовірніше, у матчі буде забито 2 голи. На це діє коефіцієнт 3.47.
Найменш імовірно, що команди разом "організують" 6 і більше голів. На це діє коефіцієнт 13.00.
Гра відбудеться 27 жовтня на полі "Шахтаря". Початок – 18:00.
За оцінками букмекерів, найі...
Джерело: vbet
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Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, "Шахтар" є головним фаворитом Кубка України з футболу. На його перемогу діє коефіцієнт 2.30 – найнижчий серед усіх команд, на які букмекери приймають ставки.