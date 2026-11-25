"Шахтар" зіграє з "Фенербахче": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів

На думку букмекерів, у матчі 5 туру загального етапу Ліги чемпіонів між українським "Шахтарем" і турецьким "Фенербахче" фаворитами є турки. Щоправда, незначними: на їхню перемогу діє коефіцієнт 2.59, тоді як для "гірників" він становить 2.80.

На нічию ж, за даними vbet, діє коефіцієнт 3.61. Тобто такий результат матчу хоч і вважається найменш імовірним.

Фенербахче – фаворит у матчі проти Шахтаря. Джерело: vbet

Водночас найімовірнішим рахунком букмекерам видається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.40. А крім того:

1:0 (перемога "Шахтаря") – 7.85;

1:2 (перемога "Фенербахче") – 9.40;

0:1 (перемога "Фенербахче") – 9.50;

2:1 (перемога "Шахтаря") – 9.80.

Найменш імовірним вважається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 401.00.

Матч відбудеться 25 листопада на полі "Шахтаря". Початок – 22:00.

Найімовірнішим рахунком букм... Джерело: vbet Розгорнути

У перших 4-х матчах "Шахтар" набрав 4 очки. У цієї команди:

24-те місце в таблиці;

1 перемога;

1 нічия;

2 поразки;

4 забиті голи;

4 пропущені.

"Фенербахче" має 5 очок. У нього:

22-ге місце;

1 перемога;

2 нічиї;

1 поразка;

6 забитих голів;

11 пропущених.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, на думку букмекерів, донецький "Шахтар" є фаворитом української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2026/27. На те, що ця команда здобуде чемпіонство, діє коефіцієнт 1.60 – найнижчий серед усіх учасників турніру.