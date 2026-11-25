"Шахтар" зіграє з "Фенербахче": букмекери назвали фаворита матчу Ліги чемпіонів
"Шахтар" приймає "Фенербахче" в Лондоні
На думку букмекерів, у матчі 5 туру загального етапу Ліги чемпіонів між українським "Шахтарем" і турецьким "Фенербахче" фаворитами є турки. Щоправда, незначними: на їхню перемогу діє коефіцієнт 2.59, тоді як для "гірників" він становить 2.80.
На нічию ж, за даними vbet, діє коефіцієнт 3.61. Тобто такий результат матчу хоч і вважається найменш імовірним.
Фенербахче – фаворит у матчі проти Шахтаря.
Джерело: vbet
Водночас найімовірнішим рахунком букмекерам видається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 6.40. А крім того:
- 1:0 (перемога "Шахтаря") – 7.85;
- 1:2 (перемога "Фенербахче") – 9.40;
- 0:1 (перемога "Фенербахче") – 9.50;
- 2:1 (перемога "Шахтаря") – 9.80.
Найменш імовірним вважається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 401.00.
Матч відбудеться 25 листопада на полі "Шахтаря". Початок – 22:00.
Найімовірнішим рахунком букм...
Джерело: vbet
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У перших 4-х матчах "Шахтар" набрав 4 очки. У цієї команди:
- 24-те місце в таблиці;
- 1 перемога;
- 1 нічия;
- 2 поразки;
- 4 забиті голи;
- 4 пропущені.
"Фенербахче" має 5 очок. У нього:
- 22-ге місце;
- 1 перемога;
- 2 нічиї;
- 1 поразка;
- 6 забитих голів;
- 11 пропущених.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас, на думку букмекерів, донецький "Шахтар" є фаворитом української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2026/27. На те, що ця команда здобуде чемпіонство, діє коефіцієнт 1.60 – найнижчий серед усіх учасників турніру.
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