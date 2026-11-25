"Скінчилася удача": зі США депортують переможця в лотерею, який виграв $1 млн

У США затримали громадянина Сальвадору Аріеля Антоніо Веласкеса-Моралеса, який виграв у лотерею штату Массачусетс $1 млн. Чоловіка збираються депортувати – виявилося, що він нелегально проживав у країні з 2014 року.

Як пише The Independent, співробітники Імміграційної та митної служби (ICE) затримали чоловіка у Бостоні 24 листопада – за даними відомства, під час затримання той намагався втекти. Міграційники також опублікували фото переможця з лотерейним чеком.

21 листопада лотерея штату Массачусетс опублікувала фотографію Веласкеса-Моралеса з виграшним чеком (станом на 25 листопада допису на сторінці вже немає). Він переміг у грі 50X Cashword і виграв $1 млн, але замість отримання всієї суми частинами обрав одноразову виплату і тому отримав $650 тис до сплати податків.

Згідно з правилами лотереї, квитки можуть купувати й отримувати виграші всі охочі віком від 18 років, які фізично перебувають на території штату. Громадянство чи імміграційний статус для цього не є умовою.

Але виграш не врятував переможця від депортації. За інформацією американського імміграційного відомства, Веласкес-Моралес потрапив до США із Сальвадору, нелегально перетнувши кордон штату Техас в травні 2013 року, а у квітні 2014-го імміграційний суд ухвалив рішення про його депортацію.

24 листопада його було затримано. "Схоже, його удача закінчилася", – заявив помічник директора ICE зі зв'язків із громадськістю Майка Бок.

У відомстві заявили, що Веласкес-Моралес залишатиметься під вартою до видворення зі США. Що станеться з його лотерейним виграшем після затримання, наразі невідомо.

На тлі цієї справи ICE також заявила про рекордні показники роботи у 2026 фінансовому році. За даними відомства, за цей період затримали понад 491 тис. мігрантів, а депортували – понад 483 тис.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про п'ятий арешт американця Джеймса Фартінга, який у 2025 році виграв джекпот Powerball у розмірі $167,3 млн. У вересні його виявили у машині на парковці Walmart у Джорджтауні, штат Кентуккі – чоловік спав у автомобілі з увімкненим двигуном і мав ознаки сп'яніння.