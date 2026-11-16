Став лотерейним мультимільйонером за день: на що чоловік насамперед захотів витратити виграш

Житель канадської провінції Саскачеван Даг Патленд несподівано виграв $30,8 млн у лотерею, а першою покупкою, про яку він подумав, стала омріяна вантажівка GMC Denali Ultimate. Частину грошей чоловік планує передати трьом донькам і дев'ятьом онукам, щоб допомогти їм уникнути боргів за навчання, а також пожертвувати на благодійність.

Про це пише Global News. На честь переможця в місті Саскатун організували святкування просто неба. Під час заходу представники лотерейної організації вручили Патленду чек, а також спеціальний подарунок від його улюбленої спортивної команди.

Як чоловік виграв $30,8 млн

Даг Патленд із міста Принс-Альберт у провінції Саскачеван придбав лотерейний квиток у невеликому містечку Ростерн. Того дня він їхав підтримати свою улюблену команду – Saskatchewan Roughriders, тому вирішив заодно взяти участь у розіграші. Виграшним для чоловіка став тираж, який відбувся 8 серпня 2026 року.

Після перевірки результатів він зрозумів, що саме його квиток приніс головний приз – $30,8 млн. Реакція Патленда була емоційною. Водночас, найбільше його здивувало те, яка думка першою з'явилася в голові після новини про перемогу. "Найцікавіше те, що перше, про що я подумав, – це вантажівка", – розповів чоловік під час святкування.

Тепер він може дозволити собі придбати автомобіль, який давно хотів, – GMC Denali Ultimate. Саме ця модель стала першою великою покупкою, про яку переможець замислився після отримання новини про джекпот.

На що переможець планує витратити виграш

Попри можливість придбати практично будь-яку дорогу річ, Патленд не збирається обмежуватися лише особистими покупками. Значну частину уваги він приділяє родині, адже хоче забезпечити фінансову стабільність своїм дітям і наступним поколінням. Чоловік розповів, що виріс у дуже великій родині, де було 14 дітей, і грошей завжди бракувало.

Тому тепер можливість подбати про майбутнє близьких має для нього особливе значення. У Патленда троє доньок і дев'ятеро онуків. Він планує поділитися з ними частиною виграшу, щоб вони мали більше можливостей у житті та не стикалися з фінансовими труднощами, які свого часу переживала його родина.

Зокрема, переможець хоче допомогти дітям та онукам уникнути боргів за навчання. Він наголосив, що завдяки виграшу зможе дати їм фінансову основу, яка дозволить упевненіше будувати власне майбутнє. Також чоловік має намір спрямувати частину грошей на благодійність. Водночас, конкретні організації чи суми пожертв він поки не назвав.

Святкування виграшу в Саскатуні мало для Патленда ще одну приємну несподіванку. Окрім чека, йому подарували іменну футболку Saskatchewan Roughriders із його прізвищем та автографом квотербека команди Тревора Гарріса.

Для чоловіка, який придбав виграшний квиток дорогою на матч улюбленої команди, такий подарунок став особливо символічним. Він пообіцяв одягати футболку на всі наступні ігри. Крім того, Патленд планує продовжувати підтримувати Roughriders і влаштовувати пікніки перед матчами. Для цього він збирається використовувати свій новий GMC Denali Ultimate, який оснащений потужною аудіосистемою.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, мешканець Херсона виграв загалом 521 070 грн у лотереї "Спортпрогноз", витративши на ставку лише 40 грн. Основний приз становив 520 тис. грн, а ще 1070 грн він отримав за трьома додатковими виграшними комбінаціями.