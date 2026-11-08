Став мільйонером завдяки електронному листу: як чоловік виграв $1 млн у лотерею

56-річний американець Браян Бауер із Мічигану виграв $1 млн у лотерею, купивши квиток онлайн та вгадавши п'ять основних чисел у розіграші 10 грудня. Про те, що став мільйонером, чоловік дізнався з електронного листа від лотереї, а тепер планує використати гроші, щоб зменшити фінансове навантаження та поділитися виграшем із родиною й друзями.

Про це пише Michigan Lottery Connect. Переможцем став мешканець міста Салін, йому вдалося вгадати п'ять білих кульок під час розіграшу. Завдяки цьому Бауер отримав великий приз у розмірі 1 млн доларів, виграшний квиток чоловік купив онлайн на офіційному сайті.

Бауер розповів, що регулярно бере участь у розіграшах, зазвичай він купує через інтернет кілька квитків щотижня, тому онлайн-участь у лотереї для нього стала звичною справою. Після одного з розіграшів чоловік отримав електронного листа, у повідомленні йому запропонували увійти до особистого облікового запису та перевірити інформацію про виграш.

Спочатку Бауер не знав, на яку саме суму може розраховувати. Однак зміст листа дав зрозуміти, що йдеться про значний приз. Коли американець увійшов до системи та побачив на своєму рахунку 1 млн доларів, він був шокований. За його словами, такий виграш здатен суттєво змінити фінансове становище родини. Чоловік зізнався, що тепер зможе позбутися частини фінансового тиску та поділитися грошима з близькими людьми.

56-річний Браян Бауер не став приховувати, що виграш матиме важливе значення для його фінансового майбутнього. За словами чоловіка, отримані гроші дозволять зменшити навантаження, пов'язане з повсякденними витратами, та зробити життя спокійнішим.

Американець також розповів, що хоче поділитися частиною призу з родиною та друзями. Для нього перемога стала не лише особистим досягненням, а й можливістю підтримати людей, які мають для нього значення. Невдовзі після оголошення результатів Бауер відвідав головний офіс лотереї, щоб офіційно отримати свій мільйон доларів.

Конкретний перелік покупок або інших витрат переможець не назвав. Натомість він наголосив, що фінансова свобода та можливість допомогти близьким є для нього найважливішими результатами виграшу.

Powerball – одна з популярних американських лотерей, у якій учасники обирають числа та намагаються вгадати комбінацію, що випадає під час розіграшу. У штаті Мічиган квиток Powerball коштує 2 долари. Його можна придбати у звичайних точках продажу лотерейних квитків або через офіційний сайт MichiganLottery.com.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, канадець виграв у лотерею понад $32 млн і вже вирішив, що частину грошей витратить на допомогу родині, новий будинок та автомобілі. А ще чоловік здійснить давню мрію – купить Dodge Challenger, але з рештою виграшу поки не поспішає й усе ретельно обдумує.