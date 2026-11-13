Ставка на Леброна? Букмекери назвали головного фаворита Східної конференції НБА
Букмекери назвали головного...
Джерело: https://www.facebook.com/Sixers/
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Команди зі Східної конференції НБА провели по 10-13 матчів. Після них, на думку букмекерів, головним фаворитом на перемогу в ній є "Філадельфія Севенти Сіксерс", за яку виступає легендарний Леброн Джеймс. Для неї діє коефіцієнт 4.40 – найнижчий серед усіх команд конференції. Нині ця команда має 10 перемог у 13 матчах і посідає 2 місце в турнірній таблиці.
Другим претендентом, за даними vbet, є "Бостон Селтікс". Для цієї команди встановили коефіцієнт 4.50. Наразі вона виграла 10 матчів із 12 і йде першою.
Чинні чемпіони НБА – "Нью-Йорк Нікс" – вважаються третіми претендентами на перемогу в конференції. Для них діє коефіцієнт 4.75, вони мають 6 перемог у 11 матчах і посідають 5 місце.
Хто виграє Східну конференцію НБА.
Джерело: vbet
В інших команд шанси значно менші. Так, серед тих, хто має бодай якусь реальну можливість:
- для "Торонто Репторс" діє коефіцієнт 7.50. Нині команда має 5 перемог у 12 матчах і посідає 8 місце;
- для "Детройт Пістонс" – 8.00 (8 перемог у 11 матчах, 3 місце);
- для "Клівленд Кавальєрс" – 13.00 (6 перемог у 12 матчах, 6 місце);
- для "Індіана Пейсерс" – 21.00 (4 перемоги у 8 матчах, 10 місце);
- для "Маямі Гіт" – 21.00 (5 перемог у 11 матчах, 7 місце);
- для "Атланта Гокс" – 26.00 (7 перемог у 12 матчах, 4 місце);
- для "Орландо Меджик" – 31.00 (4 перемоги в 11 матчах, 9 місце).
Найменше шансів на перемогу, на думку букмекерів, мають одразу 3 команди, для яких встановлено коефіцієнт 701.00. Це:
- "Бруклін Нетс" (3 перемоги в 11 матчах, 13 місце);
- "Чикаго Буллз" (1 перемога в 10 матчах, 14 місце);
- "Мілвокі Бакс" (1 перемога в 12 матчах, 15 місце).
Турнірна таблиця Східної конференції НБА.
Джерело: flashscore.ua
Регулярний сезон у НБА триватиме до 11 квітня 2027 року. З 13 по 16 квітня відбудуться матчі плей-ін.
Матчі плей-оф заплановані на період із квітня по травень. А фінальна серія відбудеться в червні.
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.
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