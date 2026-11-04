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У "Фенербахче" немає шансів проти "Ліверпуля": букмекери назвали фаворита центрального матчу дня Ліги чемпіонів

Станіслав Кожемякін

Букмекери назвали фаворита ц...

Джерело: x.com/wembleystadium

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У центральному матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів зіграють турецький "Фенербахче" та англійський "Ліверпуль". На думку букмекерів, фаворитом у ньому є "мерсисайдці".

Так, за даними vbet, на перемогу "Ліверпуля" діє коефіцієнт 1.44. При цьому:

  • на перемогу "Фенербахче" – 6.60;
  • на нічию – 5.20.

Ліверпуль – фаворит у матчі з Фенербахче.

Джерело: vbet

Водночас найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є 1:2 на користь "Ліверпуля" – на нього діє коефіцієнт 8.40. Крім того:

  • 0:1 (перемога "Ліверпуля") – 8.50;
  • 1:3 (перемога "Ліверпуля") – 9.00;
  • 0:2 (перемога "Ліверпуля") – 9.70;
  • 1:1 – 9.80.

Найменш імовірним вважається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 351.00.

Матч відбудеться 4 листопада на полі "Фенербахче". Початок – 19:45.

Найімовірнішим рахунком є 1:...

Джерело: vbet

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У перших 3-х матчах "Ліверпуль" набрав максимальні 9 очок. У цієї команди:

  • 3 перемоги;
  • 0 нічиїх;
  • 0 поразок;
  • 12 забитих голів;
  • 7 пропущених.

"Фенербахче" має 2 очки. У нього:

  • 0 перемог;
  • 2 нічиї;
  • 1 поразка;
  • 3 забиті голи;
  • 9 пропущених.

Усі матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів.

Джерело: terrikon.com

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця в другому за силою дивізіоні ліги.

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