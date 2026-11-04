У "Фенербахче" немає шансів проти "Ліверпуля": букмекери назвали фаворита центрального матчу дня Ліги чемпіонів
Букмекери назвали фаворита ц...
Джерело: x.com/wembleystadium
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У центральному матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів зіграють турецький "Фенербахче" та англійський "Ліверпуль". На думку букмекерів, фаворитом у ньому є "мерсисайдці".
Так, за даними vbet, на перемогу "Ліверпуля" діє коефіцієнт 1.44. При цьому:
- на перемогу "Фенербахче" – 6.60;
- на нічию – 5.20.
Ліверпуль – фаворит у матчі з Фенербахче.
Джерело: vbet
Водночас найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є 1:2 на користь "Ліверпуля" – на нього діє коефіцієнт 8.40. Крім того:
- 0:1 (перемога "Ліверпуля") – 8.50;
- 1:3 (перемога "Ліверпуля") – 9.00;
- 0:2 (перемога "Ліверпуля") – 9.70;
- 1:1 – 9.80.
Найменш імовірним вважається рахунок 5:5. На нього діє коефіцієнт 351.00.
Матч відбудеться 4 листопада на полі "Фенербахче". Початок – 19:45.
Найімовірнішим рахунком є 1:...
Джерело: vbet
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У перших 3-х матчах "Ліверпуль" набрав максимальні 9 очок. У цієї команди:
- 3 перемоги;
- 0 нічиїх;
- 0 поразок;
- 12 забитих голів;
- 7 пропущених.
"Фенербахче" має 2 очки. У нього:
- 0 перемог;
- 2 нічиї;
- 1 поразка;
- 3 забиті голи;
- 9 пропущених.
Усі матчі 2-го дня 4-го туру Ліги чемпіонів.
Джерело: terrikon.com
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця в другому за силою дивізіоні ліги.
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