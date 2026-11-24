У Києві виявили мережу незаконних азартних закладів: яку схему вигадали власники

Правоохоронці викрили у Києві мережу з шести нелегальних гральних закладів, які працювали без відповідної ліцензії і були оформлені на підставних осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання, які використовували для організації азартних ігор.

Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зазначається, що досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Що відомо про підпільну мережу

Шість нелегальних гральних закладів діяли у Деснянському та Святошинському районах, де надавали відвідувачам доступ до азартних ігор без ліцензії.

Деснянському та Святошинському районах, де надавали відвідувачам доступ до азартних ігор без ліцензії. Для організації ігрового процесу використовували комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням.

Заклади облаштували в нежитлових приміщеннях, які, за попередніми даними слідства, орендували на підставних осіб .

. У кожному приміщенні встановили десятки комп'ютерних місць для відвідувачів.

Інтер'єр підпільної гральної зали. Джерело: БЕБ

Результати обшуків та вилучені докази

Упродовж вересня 2026 року детективи провели чотири обшуки за адресами розташування нелегальних гральних закладів. За результатами слідчих дій вилучили:

понад 400 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання ;

; моноблоки, монітори та системні блоки;

меблі й інший інвентар, який використовували для незаконної діяльності.

Обшуки у незаконному азартному закладі. Джерело: БЕБ

Крім того, у межах кримінального провадження суд наклав арешт на чотири нежитлові приміщення загальною площею понад 300 кв. м, у яких організовували та проводили азартні ігри.

Наразі розслідування триває. Детективи встановлюють усіх осіб, причетних до створення та роботи нелегальної мережі.

Правоохоронці проводять обшуки в Києві. Джерело: БЕБ

Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.