У Києві виявили мережу незаконних азартних закладів: яку схему вигадали власники
В Києві викрили мережу підпі...
Джерело: БЕБ
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Правоохоронці викрили у Києві мережу з шести нелегальних гральних закладів, які працювали без відповідної ліцензії і були оформлені на підставних осіб. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 400 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання, які використовували для організації азартних ігор.
Про це повідомили в Бюро економічної безпеки (БЕБ). Зазначається, що досудове розслідування здійснюється за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).
Що відомо про підпільну мережу
- Шість нелегальних гральних закладів діяли у Деснянському та Святошинському районах, де надавали відвідувачам доступ до азартних ігор без ліцензії.
- Для організації ігрового процесу використовували комп'ютери зі спеціальним програмним забезпеченням.
- Заклади облаштували в нежитлових приміщеннях, які, за попередніми даними слідства, орендували на підставних осіб.
- У кожному приміщенні встановили десятки комп'ютерних місць для відвідувачів.
Інтер'єр підпільної гральної зали.
Джерело: БЕБ
Результати обшуків та вилучені докази
Упродовж вересня 2026 року детективи провели чотири обшуки за адресами розташування нелегальних гральних закладів. За результатами слідчих дій вилучили:
- понад 400 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання;
- моноблоки, монітори та системні блоки;
- меблі й інший інвентар, який використовували для незаконної діяльності.
Обшуки у незаконному азартному закладі.
Джерело: БЕБ
Крім того, у межах кримінального провадження суд наклав арешт на чотири нежитлові приміщення загальною площею понад 300 кв. м, у яких організовували та проводили азартні ігри.
Наразі розслідування триває. Детективи встановлюють усіх осіб, причетних до створення та роботи нелегальної мережі.
Правоохоронці проводять обшуки в Києві.
Джерело: БЕБ
Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.
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