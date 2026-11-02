У "Шахтаря" немає шансів: дали прогноз на матч Ліги чемпіонів проти "Спортінга"

У "Шахтаря" немає шансів у Лізі чемпіонів.

На думку букмекерів, український "Шахтар" є явним аутсайдером у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів проти португальського "Спортінга". На перемогу останнього діє коефіцієнт 1.98, тоді як для гірників він становить 3.55.

На нічию ж, за даними vbet, встановлено коефіцієнт 3.79. Тобто мирний результат поєдинку вважається найменш імовірним.

"Шахтар" є явним аутсайдером... Джерело: vbet.ua Розгорнути

Водночас найімовірнішим рахунком, на думку букмекерів, є 1:1 – на нього діє коефіцієнт 5.40. А крім того:

0:1 (перемога "Спортінга") – 7.10;

1:2 (перемога "Спортінга") – 8.30;

1:0 (перемога "Шахтаря") – 8.70.

Найменш імовірними вважаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 301.00.

Матч відбудеться 3 листопада на полі "Шахтаря". Початок – 19:45.

Найімовірнішим рахунком, на... Джерело: vbet.ua Розгорнути

Після 3 турів "Шахтар" посідає 17 місце в турнірній таблиці загального етапу Ліги чемпіонів. У нього:

4 очки;

1 перемога;

1 нічия;

1 поразка;

4 забиті голи;

3 пропущені.

"Спортінг" іде 12-м. У нього:

6 очок;

2 перемоги;

0 нічиїх;

1 поразка;

7 забитих голів;

4 пропущені.

Як повідомляв OBOZ.UA, після 3 туру загального етапу Ліги чемпіонів букмекери вважають фаворитами турніру його чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 30-й у списку претендентів на перемогу.