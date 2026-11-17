У Telegram виявили бота для ставок прямо в месенджері: що відомо

У Telegram може з’явитися власна платформа прогнозів TeleMarkets. Вона дасть змогу користувачам робити ставки на результати майбутніх подій прямо в месенджері. У мережі вже виявили однойменного бота, мініапку та сайт, де пропонують торгувати прогнозами.

Увагу привернуло й те, що колекційне ім’я @telemarkets передали криптогаманцю, який пов’язують із засновником Telegram Павлом Дуровим. Однак ані компанія, ані сам Дуров поки не підтвердили цю інформацію.

За даними криптовалютних спостерігачів, 12 листопада колекційне ім’я @telemarkets перевели з гаманця marat.ton на адресу 424242.ton. Її й пов’язують із Дуровим, але публічних підтверджень, що гаманець належить йому, немає.

Що відомо про TeleMarkets

Користувачі також знайшли Telegram-бота @telemarkets_bot. У його описі сказано: "Trade the future with TeleMarkets directly in Telegram" – торгуйте прогнозами на майбутнє безпосередньо в Telegram.

З’явилися повідомлення і про однойменні мініапку та вебсайт. Це може вказувати на підготовку інструментів для роботи платформи в месенджері.

Якщо TeleMarkets справді запустять, сервіс може працювати за моделлю ринків прогнозів. Користувачі обиратимуть події, результат яких ще невідомий, і купуватимуть відповідні позиції. Наприклад, зможуть робити прогнози щодо виборів, спортивних змагань або економічних показників.

Таку модель використовує американська платформа Polymarket. На ній можна торгувати контрактами, вартість яких залежить від імовірності певної події. Після її завершення виплати визначають за фактичним результатом.

Чи справді Telegram готує конкурента Polymarket

Перші припущення про можливий запуск ринку прогнозів в екосистемі TON з’явилися ще у вересні 2026 року. Тоді тематичні криптовалютні ресурси обговорювали, що такий сервіс міг би стати ще одним способом використання блокчейну TON.

Ці публікації, однак, були припущеннями, а не офіційними повідомленнями про початок розробки. Тепер поява бота й мініапки та передання імені @telemarkets дали новий привід для обговорення.

Та питання про те, кому належать і хто розробляє продукт, залишається відкритим. Telegram дозволяє стороннім розробникам створювати ботів і мініапки, які працюють безпосередньо в месенджері.

Сторонні розробники вже запускали в месенджері ринки прогнозів. У червні 2026 року команда Getgems створила мініапку Predict, яка дає доступ до прогнозів на базі Polymarket.

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