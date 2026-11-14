Україна – аутсайдер? Дано прогноз на матч проти Північної Ірландії
Прогноз на матч Україна – Північна Ірландія
На думку букмекерів, футбольна збірна України є аутсайдером у матчі проти збірної Північної Ірландії. На перемогу нашої команди в матчі 5-го туру Ліги націй діє коефіцієнт 3.18, тоді як для суперників він становить 2.68.
На нічию, розповіли у vbet, діє коефіцієнт 3.01. Тобто, вважають фахівці, мирний результат імовірніший, ніж перемога України.
Збірна України є аутсайдером...
Джерело: vbet
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Водночас найімовірнішим рахунком вважається 1:1 – на нього діє коефіцієнт 4.33. А крім того:
- 1:0 (перемога Північної Ірландії) – 5.55;
- 0:1 (перемога України) – 6.00;
- 0:0 – 7.10.
Найменш імовірними букмекерам видаються рахунки 4:4 і 5:5. Для них діє коефіцієнт 251.00.
Матч відбудеться 14 листопада на полі Північної Ірландії. Початок – 21:45.
Найімовірнішим рахунком вважається 1:1.
Джерело: vbet
Після перших 4-х турів у групі B2 Україна посідає 3 місце. У нашої збірної:
- 4 очки;
- 1 перемога;
- 1 нічия;
- 2 поразки;
- 2 забиті голи;
- 5 пропущених.
Північна Ірландія посідає 1 місце. У неї:
- 8 очок;
- 2 перемоги;
- 2 нічиї;
- 0 поразок;
- 4 забиті голи;
- 0 пропущених.
Україна посідає 3 місце в групі B2.
Джерело: terrikon.com
Як повідомляв OBOZ.UA, водночас букмекери не вважають збірну України з футболу фавориткою на перемогу в Групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.
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