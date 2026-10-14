Українок судитимуть за азартні ігри: в яких містах діяли нелегальні казино

Українські правоохоронці завершили розслідування щодо незаконної організації та проведення азартних ігор на Хмельниччині. В результаті до суду передали справи двох мешканок регіону, що окремо одна від одної облаштували гральні заклади у містах Красилів та Волочиськ.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Зазначається, що хмельничанкам інкримінують незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії (ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України) – їхні обвинувальні акти вже скерували до суду.

Що передувало

Для реалізації нелегального бізнесу жінки орендували приміщення й оснастили їх комп’ютерною технікою зі спеціальним програмним забезпеченням та доступом до мережі Інтернет – це дозволяло відвідувачам грати на симуляторах гральних автоматів. Окрім цього, у закладах встановили гральні столи та інше необхідне обладнання.

Під час серії обшуків правоохоронці вилучили:

понад 400 тис. грн у різних валютах ;

; комп’ютерну техніку;

камери відеоспостереження;

чорнову документацію та записи.

Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні

Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.

Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:

сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;

повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;

переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у Львівській області засудили місцеву мешканку, яка брала мікропозики і витрачала кошти на ставки в онлайн-казино та особисті покупки. Щоб не повертати борг, вона вигадала історію про шахрайське використання її персональних даних.