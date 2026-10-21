В Азії викрили рекордну схему з онлайн-казино: як ділки "заробили" $17 млрд

Поліція Південної Кореї ліквідувала масштабну мережу нелегальних азартних ігор в інтернеті, яка обробила ставки на приголомшливу суму у $17,2 млрд. Ця сума стала для цієї країни рекордною для подібних розслідувань.

Як повідомляє Gambling News, розслідування охоплювало Південну Корею, В'єтнам та Камбоджу, правоохоронці затримали 77 осіб, з них 21 наразі перебуває під вартою. Угруповання функціонувало з березня 2023 року по липень 2026 року.

Сайт казино за 10 хвилин

Однією з головних особливостей злочинного бізнесу була рекордна швидкість створення нових онлайн-платформ. За даними поліції, угруповання залучило програмістів із досвідом роботи у провідних корейських корпораціях – їхні розробки дозволяли генерувати готовий сайт казино всього за 10 хвилин.

Організатори укладали угоди з закордонними гральними операторами, отримуючи відеотрансляції ігор та віртуальні ігрові кредити. На їхній основі розробники збирали "під ключ" сайти для клієнтів.

Щомісячне обслуговування кожного сайту коштувало 3 мільйони вон ($2250). Для залучення гравців використовували власників інтернет-кафе для дорослих по всій Південній Кореї, які заробляли на продажу ігрових кредитів.

За три роки роботи мережі гравці зробили ставок на загальну суму 23 трильйони вон ($17,2 млрд). Чистий злочинний дохід двох головних груп постачальників оцінюють у 150 мільярдів вон ($112 млн):

постачальники трансляцій та кредитів отримали близько 120 млрд вон ($90,4 млн);

розробники сайтів – близько 30 млрд вон ($22,6 млн).

Як діяла схема

Розслідування розпочалося в листопаді 2025 року із затримання дрібних операторів. Після цього слідчі проаналізували фінансові потоки та переписки, вийшовши на організаторів. Загалом було вивчено транзакції за 795 банківськими рахунками та повідомлення в месенджерах.

Аби ускладнити стеження, підозрювані постійно переміщували офіси між Південною Кореєю та Південно-Східною Азією, а також використовували іноземні сервери. З-поміж 77 затриманих:

25 осіб відповідали за постачання послуг і софту;

33 особи безпосередньо керували сайтами;

19 осіб виявилися активними гравцями.

Стосовно 24 осіб, причетних до розробки сайтів, висунуто звинувачення в організації організованого злочинного угруповання.

Наразі всі 188 сайтів казино закрито, а 408 пов'язаних веб-адрес заблоковано. Суд наклав арешт на 9,6 мільярда вон ($7,2 млн) імовірних злочинних доходів. Крім того, поліція подала запит до Інтерполу на видачу "червоних карток" для розшуку 12 підозрюваних, які втекли за кордон.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що у США викрили нелегальну мережу гральних автоматів – в результаті спецоперації поліція вилучила понад 70 слот-машин і більш як $100 тис. готівкою. Також вони заарештували 33-річного жителя Філадельфії Гаррі Алмонте, якого вважають основним підозрюваним в організації схеми.