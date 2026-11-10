В Голівуді заборонили ставки на Polymarket: яка причина

На тлі стрімкого зростання популярності платформ передбачень (зокрема Kalshi та Polymarket) великі кіновиробничі та медійні компанії США оновили внутрішні корпоративні правила, суворо заборонивши персоналу брати участь у ринках прогнозів щодо кіноіндустрії. Обмеження стосуються ставок на кастинги акторів, дати релізів стрічок та майбутні фінансові результати кінопрокату.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, співробітникам категорично заборонено передавати конфіденційну або службову інформацію третім особам, зокрема друзям та родичам, для подальшого використання для ставок. А щонайменше одна з провідних медіакомпаній вже запустила анонімну гарячу лінію для викриття колег, які порушують ці приписи.

Яка причина заборони

Експерти ринку зазначають, що ставки на розважальний контент створюють критично високі ризики інсайдерської торгівлі. Результати зйомок телешоу, сюжетні повороти або імена затверджених акторів відомі вузькому колу виробничого персоналу задовго до офіційних анонсів.

Водночас роботодавцям практично неможливо самостійно відстежувати порушників, оскільки більшість таких торгів відбувається на блокчейн-платформах.

Що передувало

У розважальній індустрії США вже траплялися гучні скандали, пов'язані з витоками інформації заради ставок:

відеоредактор YouTube-блогера MrBeast заробив $5 тис.на ставках , використовуючи конфіденційну інформацію про контент автора – працівника звільнили та оштрафували на $20 тис.;

, використовуючи конфіденційну інформацію про контент автора – працівника звільнили та оштрафували на $20 тис.; букмекер BetOnline змушений був тимчасово призупинити прийом ставок на роль наступного Джеймса Бонда через аномальний і підозрілий сплеск активності навколо конкретного кандидата.

Наразі діяльність ринків прогнозів у США перебуває під наглядом Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Відомство офіційно дозволяє проводити торгівлю контрактами на результати великих кінопремій (наприклад, "Оскар"), однак розглядає можливість суттєвого посилення правил для прогнозів на результати реаліті-шоу та акторські кастинги через їхню високу вразливість до витоків інсайду.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, колишній оператор телесуфлера Білого дому Габріель Перес заробив понад $107 тис. на ставках на зміст майбутніх промов Дональда Трампа, адже мав доступ до текстів виступів до їхнього оприлюднення. Суд зобов'язав чоловіка повернути весь отриманий прибуток і додатково сплатити $65 тис. штрафу.