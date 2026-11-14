В Україні судили організаторів покерного клубу "для своїх": який вирок винесли
Який вирок винесли організат...
Джерело: БЕБ
Розгорнути
В Україні визнали винними трьох учасників організованої злочинної групи, які забезпечували діяльність нелегального грального закладу в центрі Харкова. Кожен з ним буде змушений заплатити 680 тис. грн штрафу.
Про це повідомили у Бюро економічної безпеки. а також трирічну заборону на роботу у сфері організації та проведення азартних ігор. Правоохоронці розкрили, як діяв незаконний заклад:
- двоє чоловіків та жінка облаштували приміщення для підпільної гри в покер на гроші;
- відвідувачі купували фішки та робили грошові ставки, а адміністрація закладу отримувала прибуток, стягуючи з гравців фіксовану комісію;
- заклад функціонував у суворо закритому режимі – вхід контролювався системою відеоспостереження, а потрапити всередину могли виключно перевірені постійні клієнти;
- під час проведення шести санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили вісім покерних столів, гральні фішки, готівку, мобільні телефони та чорнову бухгалтерію.
Що вирішив суд
Дії всіх трьох фігурантів було кваліфіковано за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 Кримінального кодексу України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, вчинена організованою групою).
Розглянувши матеріали справи, суд підтримав позицію обвинувачення та призначив кожному з учасників групи фінансове стягнення у сумі 680 000 грн із позбавленням права обіймати посади чи займатися діяльністю у гральному бізнесі строком на три роки.
Нові правила кібербезпеки для азартних ігор в Україні
Міністерство цифрової трансформації зобов'язало організаторів азартних ігор та операторів лотерейтерміново привести свої системи інформаційної безпеки у відповідність до нових мінімальних вимог. Причому бізнесам дозволили застосовувати посилені безпекові заходи, але не менші за ухвалені.
Головна особливість нових правил – повна відсутність перехідного періоду, тобто усі суб'єкти ринку мають дотримуватися визначених стандартів вже зараз. Експерти радять операторам азартних ігор та лотерей негайно вжити першочергових заходів:
- сформувати та перевірити внутрішню таблицю встановлених безпекових порогів;
- повністю узгодити кадрові процедури зі службою ІТ для миттєвого відкликання прав доступу звільнених осіб;
- переглянути та оновити чинні договори з ІТ-підрядниками й аутсорсерами з урахуванням нових часових рамки реагування.
Також OBOZ.UA повідомляв, що у Волинській області винесли вирок адміністратору підпільного грального закладу, яке функціонувало у місті Володимир. Чоловіку призначили покарання у вигляді 187 тисяч гривень штрафу і заборонили займатися організацією азартних ігор..
Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок