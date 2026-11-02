В Україні судитимуть гравців у FIFA: у чому їх звинувачують

В Україні скерували до суду обвинувальний акт стосовно трьох чоловіків, яких обвинувачують у маніпулюванні результатами поєдинків у футбольному симуляторі FIFA заради прибутків на ставках. Йдеться про 28-річного організатора-киянина та двох кіберспортсменів

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора. Підтасовки, за версією слідства, мали місце у 2022-2023 роках.

Як діяла схема

Організатор укладав домовленості з гравцями платформи ESports Battle Football, підкуповуючи їх для досягнення заздалегідь визначених результатів матчів

Завдяки цьому для публіки поєдинки виглядали як звичайні змагання, проте насправді кіберспортсмени програвали умисно .

. Інші учасники угруповання робили ставки на ці матчі букмекерських конторах (у легальних та нелегальних, зокрема й зареєстрованих у країнах Азії), отримуючи неправомірну вигоду.

ESports Battle – це одна з найбільших українських та міжнародних платформ для проведення щоденних fast-турнірів (швидких матчів) із кіберфутболу, де поєдинки тривають по 10-12 хвилин, що робить їх ідеальним майданчиком для швидких букмекерських ставок live.

Міжнародні обшуки та розшук інших учасників

Слідство щодо решти членів злочинного угруповання триває у міжнародному форматі:

у вересні 2026 року за сприяння Інтерполу, Європолу та правоохоронних органів Іспанії й Німеччини на території цих держав відбулася серія обшуків ;

; правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, чорнові записи та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність.

У серпні 2026 року трьом фігурантам було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 1, 2 ст. 369-3 Кримінального кодексу України (організація протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань). Наразі обвинувальний акт стосовно цієї трійки скеровано до суду. Наразі готуються матеріали для оголошення їх у міжнародний розшук.

Раніше один із залучених учасників цієї ж групи вже отримав обвинувальний вирок суду за умисні програші в іграх серії FIFA, які принесли йому майже $9 тис. Чоловіку присудили два роки обмеження волі, але звільнили від відбування з випробувальним терміном.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що кіберспортсмена в Україні визнали винним у маніпулюванні результатами матчів у футбольному симуляторі FIFA з метою заробітку на букмекерських ставках. Навмисні програші принесли йому майже $9 тис.