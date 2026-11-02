В Україні винесли вирок адміністратору казино: що вирішив суд
На Волині винесли вирок адмі...
Джерело: Національна поліція
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У Волинській області винесли вирок адміністратора підпільного грального закладу, яке функціонувало у місті Володимир. Чоловіку призначили покарання у вигляді 187 тисяч гривень штрафу і заборонили займатися організацією азартних ігор..
Як повідомляє ВСН, відповідне рішення ухвалив Локачинський районний суд. Підпільну гральну залу виявили у приміщенні колишнього кафе "Рандеву". У обов’язки підсудного входило:
- забезпечення доступу відвідувачів до приміщення;
- приймання готівки;
- надання спеціальних кодів доступу до програмного забезпечення інтернет-казино із симуляторами гральних автоматів;
- ведення "чорної бухгалтерії".
Отримані від гравців кошти переводилися на рахунки представників ігрових систем, де конвертувалися в електронні бали для здійснення ставок.
Попалися на гарячому
Один із задокументованих епізодів відбувся 20 січня 2021 року, коли обвинувачений прийняв кошти від двох відвідувачів (400 грн та 50 грн) і надав їм доступ до ігрових комп'ютерів. Свідчення проти обвинуваченого у суді також надав один із клієнтів.
Результати обшуків
Під час обшуків правоохоронці вилучили:
- 11 системних блоків;
- 15 моніторів;
- жорсткі диски;
- флешнакопичувачі;
- периферію;
- камери спостереження;
- відеореєстратори;
- 1980 гривень готівки.
Що вирішив суд
У судовому засіданні чоловік вини не визнав. Він стверджував, що не був адміністратором, а лише ночував у приміщенні після сварки з батьком на запрошення іншої особи. За його словами, грошей він не приймав, а лише "іноді допомагав вносити записи до зошита".
Попри це суд оцінив зібрані докази і визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України та призначив таке покарання:
- штраф – 187 тис. грн в дохід держави;
- позбавлення права займатися організацією та проведенням азартних ігор (зокрема функціонуванням онлайн-закладів) строком на 1 рік.
- компенсація 22 667,80 грн витрат на проведення судових експертиз та конфіскація в дохід держави вилучених 1 980 грн.
Як вже повідомляв OBOZ.UA, в Україні запустили Реєстр осіб, яким обмежено участь в азартних іграх. Людина в Україні, яка в 2026 році вирішила на певний час відмовитися від азартних ігор, може встановити самообмеження без публічного розголосу – дані про внесення до реєстру не відкриті: роботодавці, знайомі, родичі та інші сторонні люди не можуть перевірити, чи є там конкретне ім’я.
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