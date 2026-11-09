В України шансів немає: букмекери оцінили нашу збірну перед заключними матчами Ліги націй

В України немає шансів у Лізі націй

Букмекери не вважають збірну України з футболу фаворитом на перемогу в групі В2 Ліги націй. Ба більше, нашій команді "відводять" боротьбу за збереження місця у другому за силою дивізіоні ліги.

Так, як повідомили у vbet, на те, що Україна виграє групу, встановлено коефіцієнт 13.00. Це третій показник серед усіх команд-учасниць.

Фаворитами ж вважаються збірні Угорщини та Північної Ірландії. Для них встановлено однаковий коефіцієнт – 1.91.

Букмекери не вважають збірну... Джерело: vbet Розгорнути

Нагадаємо: перемога в групі дає можливість піднятися до елітної ліги європейського футболу – ліги А. Команда ж, що посяде 4 місце, опуститься до ліги С.

При цьому команди з других місць грають стикові матчі за вихід до Ліги A з командами, що посіли треті місця в групах Ліги A. А команди з третіх місць Ліги B борються за виживання з другими місцями Ліги C.

Наразі всі команди зіграли по 4 матчі. За їхніми підсумками:

збірна Північної Ірландії йде на 1-му місці, маючи 8 очок;

Угорщина друга – у неї 7 очок;

Україна посідає 3 місце, маючи 4 очки;

Грузія посідає останнє місце – у неї 2 очки.

Заключні матчі в групі збірна України проведе 14 і 17 листопада. Суперниками стануть збірні Північної Ірландії та Грузії.

Україна йде на 3 місці в Групі В2 Ліги націй

Як повідомляв OBOZ.UA, після 4-го туру загального етапу Ліги чемпіонів фаворитами турніру букмекери вважають чинного переможця – французький ПСЖ, а також іспанську "Барселону". На їхню перемогу діє коефіцієнт 4.50 – найнижчий серед усіх учасників турніру. Для українського ж "Шахтаря" встановлено коефіцієнт 501.00. Він лише 28-й у списку претендентів на перемогу.