В'язень знайшов креативний спосіб грати в онлайн-казино з тюрми: його схема здивувала навіть охорону

У бельгійській в’язниці Брюгге 23-річний громадянин Нідерландів знайшов спосіб грати в онлайн-казино та торгувати криптовалютою просто з камери. Для цього він користувався мобільними телефонами, які йому передавали ззовні, перекидаючи через тюремну стіну. За версією прокуратури, така схема діяла кілька місяців, а тепер чоловікові загрожує ще один рік ув’язнення та штраф у 1000 євро.

Про це повідомляє нідерландське видання PZC. За його даними, з 7 лютого до 5 серпня 2025 року чоловік неодноразово користувався нелегально переданими телефонами. За одну з доставок пристроїв він, як стверджує обвинувачення, заплатив 350 євро.

Телефони потрапляли до в’язниці незвичним способом – їх перекидали через стіну установи. У камері чоловік виходив в інтернет.

Однак користуватися пристроями без відома адміністрації йому вдавалося не завжди: під час перевірок мобільні телефони неодноразово знаходили. На одному з вилучених пристроїв слідчі також виявили фотографії та відео, зокрема із зображеннями гашишу й готівки.

Адвокат чоловіка не заперечував, що його клієнта кілька разів викривали з телефонами. Водночас захист просить призначити м’якше покарання, зважаючи на дисциплінарні стягнення, які ув’язнений уже отримав у в’язниці.

23-річний нідерландець раніше був засуджений судом в Антверпені до п’яти років позбавлення волі за вимагання. З липня 2026 року він відбуває це покарання в Нідерландах.

Прокуратура Бельгії вимагає для нього один рік ув’язнення та штраф у розмірі 1000 євро. Суд має оголосити рішення 15 грудня 2026 року.

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