Виграли 90 тис. у лотерею, але хочуть не розкішного життя: про що мріє подружжя щасливчиків

Джулі та Девід Генкокс із Пейнтона (Велика Британія) виграли в лотерею 90 909 фунтів стерлінгів. Тепер подружжя думає, як розшукати свої біологічні родини. Обоє були усиновлені в дитинстві, а наступного року відзначатимуть 50-річчя шлюбу.

Частину виграшу вони сподіваються витратити, щоб дізнатися більше про своє походження. Про це повідомляє Postcode Lottery.

Подружжя стало одним із десяти сусідських домогосподарств, які розділили приз у 1 млн у Пейнтоні, графство Девон. Переможці з одним квитком отримали по 90 909 фунтів, а учасник із двома квитками – 181 818.

Джулі розповіла, що вони з чоловіком ніколи раніше не шукали біологічних родичів. Тепер у них з’явилася можливість принаймні подумати про це.

"Можливо, я витрачу частину цих грошей на генеалогічні дослідження. Ми ніколи нікого не шукали, а тепер можемо", – сказала жінка.

Джулі вже вигравала в цій лотереї: у травні отримала 1000 фунтів стерлінгів, коли їхня вулиця перемогла в щоденному розіграші. Тоді подружжя зраділо призу, але не думало, що невдовзі виграє набагато більше. "Ми обоє були дуже раді, але подумали, що на цьому все", – пригадала Джулі.

Наступного року подружжя відзначатиме золоте весілля. А ще планує нарешті знайти відповідь на питання, яке досі залишалося відкритим. Джулі зізналася, що досі не може повірити у свій виграш.

В Англії та Уельсі повнолітні усиновлені люди можуть отримати свої первинні записи про народження через Генеральний реєстраційний офіс. Тим, хто хоче відновити зв’язок із біологічною родиною, також доступний державний Реєстр контактів усиновлених.

Зареєструватися можна з 18 років, якщо запис про народження або усиновлення є в реєстрі Англії та Уельсу. Заява для усиновленої людини коштує 15 фунтів стерлінгів.

Утім, реєстр не розшукує родичів: щоб налагодити контакт через нього, у ньому мають бути зареєстровані обидві сторони. За пошуком родичів також можна звернутися до спеціалізованої посередницької агенції, але зв’язатися з людиною дозволено лише за її згодою.

Як повідомляв OBOZ.UA, 52-річний житель Австралії виграв 1 мільйон австралійських доларів у лотереї, у якій узяв участь уперше. Отримані кошти чоловік планує використати насамперед для повного погашення іпотеки, а також для організації відпустки разом із дружиною.