Виграли мільйони у лотереї й вирішили знову випробувати удачу: що приніс подружжю білет за $4

Канадське подружжя Анджеліна та Едвард Ладо вдруге за вісім років виграли великий приз у лотереї, після джекпоту в 2,5 мільйона доларів у 2018 році їм пощастило отримати ще 675 тисяч канадських доларів завдяки квитку вартістю 4 долари. Родина обрала одноразову виплату замість щотижневих платежів протягом 25 років і планує спрямувати гроші насамперед на оплату навчання своїх дітей у коледжі.

Про це пише Live Now Fox. Попри те, що раніше вони вже вигравали мільйони, подружжя продовжувало час від часу купувати лотерейні квитки.

Цього разу пара взяла участь у миттєвій лотереї, вартість одного квитка становить лише 4 канадські долари. Щоб дізнатися результат, учаснику потрібно стерти спеціальний захисний шар. Саме такий квиток приніс родині черговий великий виграш.

Коли Анджеліна побачила результат, вона повідомила про нього чоловікові, проте Едвард спочатку поставився до слів дружини з недовірою. Чоловік вирішив, що вона просто розігрує його. Навіть попередній досвід отримання великого джекпоту не допоміг йому одразу повірити в те, що родині вдруге настільки пощастило. Зрештою подружжя перевірило квиток і переконалося, що жодної помилки немає, вони справді стали переможцями гри.

У 2018 році вони вже ставали переможцями миттєвої лотереї, тоді родина отримала значно більшу суму – 2,5 мільйона канадських доларів. Цього разу сума була меншою, проте все одно становила сотні тисяч доларів. Якщо скласти обидва виграші, загалом за ці роки родина отримала 3 мільйони 175 тисяч канадських доларів. Сам Едвард зазначає, що вони з дружиною не витрачають величезних сум на лотереї. За його словами, останнім часом пара грає досить помірковано.

Попри те, що Анджеліна та Едвард уже вдруге отримали великий лотерейний приз, вони не планують поспішати з дорогими покупками. Насамперед подружжя хоче використати кошти для допомоги своїм дітям, які навчаються в коледжі. За словами Едварда, головне бажання батьків – забезпечити дітям можливість здобути освіту та створити хороші фінансові передумови для самостійного життя.

Водночас подружжя поки що не визначилося, як використає решту виграшу. Чоловік зізнався, що повторна перемога стала для нього справжньою несподіванкою. Навіть маючи досвід отримання мільйонного джекпоту, він не був готовий до того, що удача знову усміхнеться його родині.

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