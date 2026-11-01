Виграв $32 млн і розчулив рідних: на що лотерейний щасливчик витратить шалені гроші

Канадець виграв у лотерею понад $32 млн і вже вирішив, що частину грошей витратить на допомогу родині, новий будинок та автомобілі. А ще чоловік здійснить давню мрію – купить Dodge Challenger, але з рештою виграшу поки не поспішає й усе ретельно обдумує.

Про це пише CASTANET. Виграшний квиток він придбав у магазині у місті Суррей, а вже за кілька днів офіційно отримав гроші в офісі організатора лотерей.

Для Амрітпала новина про виграш стала подією, яка може кардинально змінити його життя. Водночас чоловік уже визначив, на що хоче спрямувати частину грошей, насамперед він планує допомогти своїй родині.

Першою людиною, якій він розповів про несподіваний успіх, стала його сестра. Коли вона дізналася, що брат виграв $32 млн, то не змогла стримати емоцій. "Вона втратила дар мови й розплакалася", – розповів Амрітпал.

Амрітпал хоче допомогти батькам і сестрі, однак конкретних сум, які збирається передати рідним, поки не називає. Очевидно, що він ще визначається з тим, як краще розподілити отримані кошти, аби не ухвалювати поспішних рішень.

Серед перших планів переможця – придбання власного будинку та кількох автомобілів. Водночас чоловік розуміє, що виграш у десятки мільйонів доларів відкриває перед ним величезні можливості, тому хоче обміркувати кожну значну покупку.

За словами Амрітпала, тепер він може дозволити собі багато речей, які раніше були недосяжними. Однак це не означає, що він збирається відразу витратити значну частину грошей. "Я знаю, що можу купити все, що забажаю, але мені потрібен час, щоб усе обміркувати", – зазначив переможець.

Попри обережний підхід до майбутніх витрат, одну зі своїх мрій він уже назвав. Амрітпал хотів би придбати Dodge Challenger – автомобіль, який давно привертав його увагу. Покупка машини мрії може стати одним із перших особистих задоволень після виграшу. Однак поки що невідомо, яку саме модель чи комплектацію обере чоловік і коли планує придбати автомобіль.

Решту коштів він поки не поспішає розподіляти. Такий підхід дає йому можливість спокійно оцінити фінансові перспективи й визначити, як використати виграш не лише для великих покупок, а й для довгострокового забезпечення себе та родини.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, житель Запоріжжя Сергій витратив 60 грн на лотерейний білет і виграв 150 тис. грн. Про виграш він дізнався того самого вечора, близько 23:30, коли дивився результати в мобільному застосунку. Спершу чоловік не повірив побаченому, адже до того ніколи не вигравав, і кілька разів перевірив результат на сайті.