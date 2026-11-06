Витратив 30 грн, а виграв 120 тисяч: пенсіонер із Києва розповів про свою стратегію

69-річний пенсіонер із Києва виграв 120 тис. грн, витративши на переможний лотерейний білет лише 30 грн. Сім чисел для комбінації система обрала автоматично. Чоловік грає понад 25 років і дотримується власного правила: на білети намагається витрачати не більш як 100 грн.

Переможний білет він купив 26 жовтня о 10:35 у супермаркеті на Берестейському проспекті. Усі сім чисел – 07, 19, 47, 51, 68, 72 і 78 – збіглися з виграшною комбінацією розіграшу КЄНО № 9330, повідомив лотерейний оператор.

Виграш становив 120 тис. грн. Того дня чоловік придбав ще два білети – з комбінаціями на п’ять і шість чисел.

Понад 25 років купує лотерейні білети

Киянин бере участь у лотереях із 2001 року. Раніше він зазвичай купував білети на головпоштамті, а тепер обирає різні точки продажу – де трапиться. Перевагу віддає паперовим білетам, онлайн не купує.

За роки гри чоловік установив для себе ліміт: на білети намагається витрачати не більш як 100 грн. Іноді він перевищував цю суму, але після невдалих розіграшів шкодував про зайві витрати.

"Єдине правило – витрачати на білети не більше 100 грн. Бувало, що витрачав і більше, але тоді шкода грошей, якщо нічого не виграв. А 100 гривень не так шкода", – пояснив пенсіонер.

Як обирає числа для гри

У день виграшу в 120 тис. грн система автоматично сформувала для чоловіка комбінацію із семи чисел. Для білетів із п’ятьма та шістьма номерами він зазвичай обирає числа сам.

Пенсіонер переглядає результати попередніх розіграшів. Половину чисел бере з тих, що вже випадали, а решту – з тих, яких давно не було у виграшних комбінаціях. Такий спосіб не гарантує виграшу й не змінює математичної ймовірності випадання чисел у наступному розіграші.

Чоловік вважає, що комбінації із сімома числами найкраще для нього поєднують шанси на виграш і розмір призу. Та цього разу виграшними стали числа, які він сам не обирав.

Як дізнався про виграш і на що витратить гроші

Киянин перевіряє результати розіграшів на сайті лотереї. Побачивши, що в його комбінації збіглося багато чисел, спочатку він не повірив. Перевірив ще раз, переглянув таблицю призів – і зрозумів, що виграв 120 тис. грн.

"Дивлюся виграшні номери й спочатку не можу повірити, що так багато збіглося. Перевіряю ще раз і розумію, що не просто багато, а всі! Потім дивлюся таблицю виграшів, бачу, що один гравець відгадав сім номерів, і розумію, що це я", – розповів чоловік.

Раніше йому теж випадало вигравати гроші. Найбільший попередній приз цього року становив 8 тис. грн. Були й менші виграші – по 1 тис. та 500 грн.

120 тис. грн пенсіонер планує витратити на дітей та онуків. Від лотерей він відмовлятися не збирається, але й надалі купуватиме білети потроху, дотримуючись звичного ліміту.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше студент отримав 2 млн через помилку з чеком на заправці. Тепер він хоче купити шикарну машину для батька.