Жінка приховала від родини справжній виграш у лотерею: скільки отримала та на що витратить

У США жінка, яка назвала себе Euphoria, виграла понад $540 тисяч у лотерею, придбавши квиток за 6 доларів на випадковій зупинці біля автозаправки, однак спочатку помилково вирішила, що отримала лише $100 тисяч. Переможниця планує витратити гроші на ремонт будинку, новий автомобіль для доньок та оплату їхнього навчання в коледжі, тоді як її родина навіть під час оформлення джекпоту ще не знала справжньої суми призу.

Про це пише Lottery Post. Жінка зізналася, що несподіваний виграш став для неї надзвичайно емоційною подією. Однак через хвилювання вона спочатку неправильно визначила суму призу, недооцінивши його більш ніж у п'ять разів.

Історія розпочалася у місті Таусон, куди майбутня переможниця навідується вкрай рідко. Того дня вона опинилася неподалік автозаправної станції і в останній момент вирішила зупинитися. Причому заправляти автомобіль жінка не збиралася. Її зацікавила можливість придбати лотерейний білет.

Вона зайшла всередину приміщення та попрямувала до спеціального термінала для продажу квитків. Із собою американка мала лише 6 доларів, які й вирішила витратити на участь у розіграші. Для вибору чисел жінка скористалася функцією, яка автоматично генерує випадкові комбінації.

Проте перший запропонований набір цифр її не влаштував. Вона переглянула кілька варіантів, доки не побачила комбінацію, яка їй сподобалася.

Наступного дня після розіграшу жінка вирішила перевірити придбаний квиток. Проте через хвилювання вона не одразу зрозуміла, скільки саме грошей виграла. Спочатку жінка була переконана, що їй належить 100 тисяч доларів.

Навіть така сума здавалася їй неймовірною, тому вона одразу вирішила поділитися радісною новиною з доньками. Коли діти почули про виграш, усі разом почали кричати від радості. Однак, насправді приз виявився значно більшим.

Однією з найнезвичайніших деталей історії стало те, що родина переможниці тривалий час не знала справжнього розміру виграшу. Жінка повідомила чоловікові та трьом донькам про приз у 100 тисяч доларів, однак після з'ясування реальної суми не одразу розповіла їм про це. Тому, коли американка вже готувалася офіційно отримати джекпот, її найближчі люди продовжували вважати, що йдеться про значно менші гроші.

Попри несподіване багатство, переможниця не планує витрачати гроші на розкішні покупки без конкретної мети. Насамперед вона хоче зробити ремонт будинку. Отримані кошти дозволять провести необхідні роботи, на які раніше довелося б окремо заощаджувати.

Крім того, американка збирається придбати новий автомобіль для своїх доньок. Ще одним важливим напрямом витрат стане освіта дітей. Жінка планує використати частину виграшу для оплати навчання трьох доньок у коледжі.

Несподіваний виграш приніс фінансову винагороду не лише власниці щасливого квитка. Автозаправна станція, де американка придбала квиток, також отримає бонус від організаторів лотереї. Його розмір становить 1000 доларів, таку винагороду передбачено для торговельної точки, яка продала квиток із джекпотом.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, гравець зі Львова придбав онлайн білет в лотерею за 240 грн та виграв загалом 343 458 грн, відгадавши п'ять із шести номерів та додатково отримавши 250 тис. грн у межах супер-розіграшу. Зазначається, що це вже другий випадок, коли чоловікові вдалося відгадати п'ять номерів, а після нинішньої перемоги він планує продовжити грати та спробувати зірвати джекпот.