Зіграла вперше й одразу зірвала джекпот: студентка з Тернополя приховує приз від рідні

18-річна студентка з Тернополя виграла 200 тис. грн у миттєву лотерею, придбавши білет усього за 20 грн. Для Анастасії це була перша спроба. Спочатку дівчина навіть не зрозуміла, що виграла таку значну суму: подумала, що на білеті зазначено 200 грн. Тепер про несподіваний приз знають у магазині, де вона працює, а от рідним студентка поки нічого не розповідала.

Про історію переможниці повідомив оператор державних лотерей "М.С.Л.". Анастасія навчається на стоматолога та підробляє в мережевому супермаркеті.

Під час роботи вона неодноразово бачила, як покупці обирають лотерейні білети та отримують виграші. Зрештою дівчина вирішила й сама спробувати удачу.

14 листопада вона придбала свій перший білет миттєвої лотереї. Він коштував лише 20 грн, а виграш становив 200 тис. грн. За словами Анастасії, того дня ця подія стала чи не єдиною приємною несподіванкою того дня.

Однак справжній розмір призу студентка помітила не відразу. Спочатку вона вирішила, що виграла 200 грн.

"Спершу я подумала, що це 200 грн, а не 200 000 грн, і відклала білет", – розповіла переможниця.

Пізніше під час телефонної розмови з керівником магазину дівчина ще раз подивилася на білет і нарешті зрозуміла, що виграла у тисячу разів більше, ніж спочатку подумала. Саме керівник став першою людиною, яка дізналася про її великий виграш.

Батькам та іншим родичам Анастасія поки не розповідала про 200 тис. грн. На що саме витратить гроші, студентка також ще не вирішила. Попри те, що це був її перший досвід участі в лотереї, дівчина планує й надалі купувати білети.

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