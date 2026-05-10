30 лет без единого пропуска: обычный игрок сорвал в лотерею джекпот $41 миллион

Житель Техаса, который 30 лет не пропускал ни одного розыгрыша лотереи, выиграл джекпот в 41 миллион долларов и признался, что не смог заснуть после этой новости. Вместе с женой они планируют помочь семье и отправиться в путешествие по миру, о котором давно мечтали.

Об этом пишет People. Победитель, имя которого не разглашается, приобрел билет в магазине еще в апреле, даже не подозревая, что обычная покупка изменит его жизнь навсегда.

По информации представителей Техасской лотереи, именно этот билет оказался единственным, который совпал со всеми шестью выигрышными числами во время розыгрыша. Счастливыми числами стали – 21, 28, 33, 34, 43 и 44. Именно они принесли техасцу шанс на новую жизнь, о которой раньше можно было только мечтать.

История момента, когда супруги узнали о выигрыше, звучит почти как сцена из фильма. По словам представителей лотереи, именно жена первой решила проверить билет после розыгрыша. Когда стало понятно, что они выиграли многомиллионный джекпот, она немедленно разбудила мужа, чтобы сообщить невероятную новость.

Впрочем, после первого шока женщина смогла вернуться ко сну, а вот сам победитель уже не сомкнул глаз до утра. "Я не спал всю ночь, думая об этом!" – признался счастливчик представителям лотереи. Неудивительно, ведь осознание того, что за одну ночь твоя жизнь меняется кардинально, сложно уложить в голове.

Наиболее впечатляющим в этой истории является не только сам выигрыш, но и путь к нему. Победитель рассказал, что вместе с женой они не пропустили ни одного розыгрыша в течение 30 лет. И хотя большинство людей со временем перестают верить в удачу, они продолжали играть и в конце концов получили вознаграждение, которое превзошло все ожидания.

Несмотря на огромную сумму, новоиспеченный миллионер имеет довольно простые и человечные планы относительно своего богатства. Прежде всего часть денег супруги хотят использовать, чтобы помочь своей семье. Поддержка близких стала для них одним из главных приоритетов после выигрыша.

Впрочем, есть и другая мечта, которую теперь наконец можно осуществить. "Есть целый мир, который мне нужно увидеть!" – поделился победитель. Похоже, после десятилетий труда и ожидания супруги готовы отправиться в большое кругосветное путешествие, открывая страны и места, о которых раньше могли только читать.

По правилам лотереи, победители имеют всего 180 дней, чтобы заявить о своих правах на приз. Если этого не произойдет, средства возвращаются штату и могут быть направлены на финансирование программ, утвержденных законодательством.

