А вы готовы к заголовкам "США на грани дефолта", "Союзники больше не способны поддерживать Украину" и "Путин снова всех переиграл". Если нет, то приготовьтесь.

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США близится к долговому потолку.

Далее текст на языке оригинала.

Це означає, що США вийдуть на цифру максимально допустимого боргу згідно закону і не зможуть без законодавчих змін залучати боргове фінансування. Це станеться десь в червні. А для нормального функціонування бюджету це потрібно. Потрібно постійно залучати нові борги.

А це означає, що скоро згадки про дефолт США на квадратний метр зростуть в геометричній прогресії. А кількість економічних срачів, в тому числі на тему "у нас немає грошей, а ми фінансуємо Україну", які будуть тиражувати корисні ідіоти Путіна, виросте до небес. Буде багато голосів про те, що долар тепер точно нікому не потрібен. Переважно від тих, хто отримає за такі коментарі в доларах. Певний час, може так статися, США навіть буде жити в рамках обмеженого фінансування, коли певна кількість держслужбовців буде сидіти вдома, бо не буде з чого платити їм зарплату. Добре що цього разу це червень і сидіти вдома чи відпочивати в цей час приємніше, ніж восени.

Що це означає? Та нічого, насправді. Рано чи пізно, парламентарії в Вашингтоні домовляться і проголосують. Піднімуть ту боргову стелю. Просто збільшать ліміт залучення боргу. І США той борг дуже легко залучить. І відновить всі бюджетні платежі, навіть якщо їх на деякий час доведеться зупинити.

Це не перший раз США досягають стелі. І кожен раз ми бачимо ту саму картину. І дуже багато шуму. Який часткове долітатиме до України. І зараз більше, ніж зазвичай. Просто тому, що захід і в першу чергу США мають провідну роль у фінансуванні українського бюджету і військовій підтримці.

І кожен раз один і той самий фінал. Бо парламентарі в США не дурні і самі не будуть собі стріляти в ногу. Нікому в Вашингтоні не потрібен дефолт на рівному місці. Тому після тижнів активних торгів зазвичай всі голосують.

Чи є це ризиком для економіки США? Незначним, але є. Теоретично це може посилити хвилювання щодо рецесії. Добре, що це створить додатковий тиск на вартість нафти, передаючи привіт Путіну. Чиї посіпаки голосніше інших будуть згадувати про дефолт США.

Чи означає те, що США досягають стелі боргу, що вони не зможуть фінансувати Україну чи тягар підтримки України для США занадто великий? Ні і ні. По-перше, цієї стелі вони досягають регулярно. І робили це і без фінансування України. По-друге, частка витрат на Україну така мізерна серед усіх витрат США, що про це навіть згадувати смішно. Американські платники податків не відчувають цього взагалі. Для бюджету США фінансування України – то статистична похибка. І це той випадок, коли бідність України є нашим плюсом, бо підтримувати певний рівень соціальних стандартів в бідній країні набагато легше, ніж в багатій.