ABH Holdings и 'Альфа-Групп' отрицают нарушение санкционного режима против РФ

Люксембургский холдинг ABH Holdings – владелец украинского "Сенс Банка", российских "Альфа-Банка" и "Альфа Страхование" выходит из российских активов

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Об этом сообщается на сайте "Сенс Банка".

Член Совета директоров АОН Holdings господин Andrew Baxter подтвердил, что Холдинг выходит из бизнеса в России как банковского, так и страхового: "Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомицилация (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса".

Кроме того, он еще раз подчеркнул, что в соответствии с европейским законодательством акционеры холдинга, находящиеся под санкциями ЕС, никоим образом не участвуют в работе холдинга и принадлежащих холдингу активов, а также не могут распоряжаться своими долями владения в холдинге, ведь они замороженные.

Господин Baxter также подтвердил, что считает очевидным, что сегодня заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине абсолютно невозможно: "Идеи глобального бизнеса оказались несостоятельными. Глобализация, вопреки ожиданиям и надеждам, оказалась циклическим процессом и сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений.Выросла новая "берлинская стена".Поэтому все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это абсолютно неизбежно. нас, европейской компании, этот выбор очевиден.

Что касается материалов, изложенных в прессе, то хотелось бы сообщить следующее: во-первых, все договоры ОСАГО, о которых говорится в статье, заключены до февраля 2022 г., во-вторых, согласно российским законам эти договоры НЕ ДЕЙСТВУЮТ на территории, где ведутся боевые деяния. И, наконец, компания "Альфа Страхование" в своей деятельности не нарушает режим санкций, введенных ЕС", - резюмировал представитель люксембургского холдинга.

По поводу появившихся в прессе скандальных материалов относительно ритейлера X5 Retail, в пресс-центре "Альфа-Групп" отметили: X5 Retail – публичная компания, зарегистрированная в Нидерландах, контрольный пакет которой торгуется на Лондонской бирже LSE. "Альфа-Групп" является владельцем миноритарного пакета акций компании. Как и в ситуации с Альфа Страхованием акционеры, находящиеся под санкциями, полностью отрезаны от управления компанией и не могут распоряжаться своими акциями.

"По некоторым нашим инвестициям мы даже отчетности компании не можем увидеть. Менеджмент просто отказывается ее показывать. Есть примеры, когда мы вынуждены через суд требовать доступа к информации о действиях компании. Но одно мы можем утверждать с уверенностью – компания, которая находится под контролем одновременно британских и европейских регуляторов, не нарушает санкционное законодательство", – сообщил представитель "Альфа-Груп".

К сожалению, создается впечатление, что информация, периодически появляющаяся в украинской прессе, искажается для поиска повода для экспроприации активов.