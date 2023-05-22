AES Group сгенерировала миллиард гривен налогов за время полномасштабного вторжения, – Валеулин

В 2022 году, согласно финансовому отчету инвестиционно-промышленной группы AES Group, ее бизнесам удалось сгенерировать более 1 млрд грн налогов.

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Об этом говорится в сообщении на странице президента инвестгруппы Константина Валеулина. Структура группы включает нефтегазовые компании, спиртовые заводы и солнечные электростанции. Производства расположены на Харьковщине – в регионе, который до сих пор подвергается обстрелам со стороны России. Впрочем, предприятия продолжают работать, а группа даже вкладывается в развитие бизнеса.

С качественным техническим апгрейдом связывают выполнение производственных планов и выработку более 8 млн л спирта на мощностях концерна "УкрСпецСпирт". Такие объемы позволили генерацию более 1 млрд грн налогов и сборов разных уровней, среди которых более 985 млн – уплата акциза налоговыми векселями.

Кроме того, за прошлый год инвестиции AES Group составили более 315 млн грн, из них около 120 млн грн в Артемовский и Караванский спиртзаводы. На последнем построили новый цех с современным оборудованием, продуцирующим воду наивысшей степени очистки для нужд предприятия. На Артемовском установили новейшее оборудование по производству диоксида углерода, внедрили актуальную технологию по низкотемпературной разварке крахмалосодержащего сырья и провели ряд работ по автоматизации производства.

Нефтегазовые предприятия группы выплатили более 105 млн грн налогов, еще более 6,7 млн – солнечные электростанции "АЛЬТЕРНАТИВ ЭНЕРДЖИ СОСРСЕС СОЛАР", "БОРКИ СОЛАР" и "СОЛАР СОЛЮШНС ЮКРЕЙН". В период упорных попыток врага уничтожить энергосистему Украины, производимый на них ток позволил сохранить питание для более чем 60 000 домовладений.

Константин Валеулин подчеркнул, что системный ответственный бизнес является опорой экономики, особенно во время полномасштабного вторжения:

"Государству нужно выстоять во время великой войны и иметь ресурс для дальнейшего восстановления и восстановления. Поэтому вся команда AES Group преданно работает. Мы хотим не просто наблюдать в будущем за развитием Украины, но и быть полезными в этом может и длительном, но перспективном процессе ".