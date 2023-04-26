Активы производителя 'Моршинской' не могут быть переданы определенному АРМА управляющему – IDS Ukraine

Никакого перехода корпоративных прав не может происходить без согласования АМКУ и проведения надлежащей оценки активов компании. Однако этого не произошло, поэтому, как сообщили в компании , о переходе корпоративных прав к ООО "Карпатские минеральные воды" не может быть речи.

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После определения АРМА 13 марта победитель конкурса на управление корпоративными правами IDS Ukraine для заключения договора между АРМА и избранным управляющим необходимо провести оценку арестованных активов и получить разрешение Антимонопольного комитета Украины на концентрацию. Для этого закон устанавливает 30 дней. Однако в компании IDS Ukraine сообщили: ООО "Карпатские минеральные воды" так и не обратилось в определенный законом срок в АМКУ с заявлением о получении разрешения на концентрацию, чем нарушило требования закона "О защите экономической конкуренции".

"Фактически никакого перехода управления корпоративными правами в избранный АРМА управляющий ООО "Карпатские минеральные воды" не может состояться без получения разрешения АМКУ, однако победитель конкурса так и не обратился в АМКУ с соответствующим заявлением", - рассказал Марко Ткачук, CEO IDS Ukraine.

В компании также обнародовали недавно полученный от АМКУ ответ на запрос, где речь идет о следующем: "в период с 11.11.2022 (дата передачи в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) по 21 апреля 2023 г. в Комитет не поступало заявлений общества с ограниченной ответственностью "Карпатские минеральные воды" о предоставлении разрешения на концентрации в связи с объявлением его победителем в конкурсном отборе на управляющего корпоративными правами компании "International distribution systems limited".

В IDS Ukraine также говорят, что, несмотря на требования законодательства, не происходит и должной оценки активов компании. Напомним, 13 апреля АРМА в результате конкурса избрало оценщиком активов компании частное предприятие "Габьяно". "Мы видим, что арест активов нашей компании и все дальнейшие действия происходят с существенными нарушениями законодательства, и мы видим в таком выборе АРМА оценщика риски вероятного занижения реальной стоимости активов нашей компании", – говорит Ткачук. По его словам, выбранный АРМА оценщик для проведения объективной оценки стоимости активов должен обратиться в IDS Ukraine за информацией, однако на сегодняшний день в компанию никто не обращался. В компании уверены, что это может свидетельствовать о незаинтересованности оценщика в проведении должной оценки. Поэтому для определения реальной стоимости активов неподсанкционные акционеры IDS Ukraine уже привлекли независимую компанию для оценки активов.

В заявлении IDS Ukraine говорится также о фактах нечестной конкуренции и нарушении законодательства – речь идет о выявленных фактах переговоров с торговыми сетями еще не назначенным управляющим ООО "Карпатские минеральные воды" с целью продвижения своей продукции и вытеснения с рынка Моршинской. Марко Ткачук сообщил: ООО "Карпатские минеральные воды" навязывают торговым сетям предложение закупать Моршинскую исключительно в комплекте с Карпатською джерельною. При этом назначенный АРМА управляющий еще не имеет никаких правовых оснований, ведь нет разрешения АМКУ на концентрацию, не была проведена оценка активов IDS Ukraine и не был подписан договор об управлении между АРМА и ООО "Карпатские минеральные воды".

Напомним, для определения именно реальной стоимости активов IDS Ukraine, неподсанкционные акционеры IDS Ukraine привлекли независимую компанию для оценки активов, выводы которой не вызывают сомнения ни в украинских, ни в международных судах.

Ранее сообщалось, что производитель воды ТМ " Карпатська джерельноа" ведет переговоры с сетями в целях продвижения своей продукции и вытеснения с рынка "Моршинской", позиционируя себя как управляющий компании IDS Ukraine.