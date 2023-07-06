АМКУ не предоставлял Минобороны никаких разрешений на концентрацию акций 'Укрнафты' и 'Укртатнафты'

Продолжается скандал вокруг приобретения государством собственности в виде пакетов акций ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта". В этот раз в Антимонопольном комитете Украины признали, что разрешения на концентрацию этой собственности Минобороны у них даже не просил.

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Об этом "Телеграф" узнал из ответа АМКУ народному депутату Украины Алексею Кучеренко по его депутатскому запросу от 23 июня. Тогда народный избранник просил ответить на вопросы:

получал ли АМКУ заявление на концентрацию акций "Укрнафта" и "Укртатнафта";

если не получал, просил принять меры и выяснить, нарушено ли законодательство в действиях Министерства обороны Украины, которому принадлежат пакеты акций обоих предприятий.

Как признали в АМКУ, никаких заявлений от Минобороны относительно предоставления разрешения на концентрацию акций "Укрнафта" и "Укртатнафта" в Комитете не получали, и в настоящее время выясняется, не имели ли место нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при установлении контроля над предприятиями.

В то же время в Министерстве обороны сообщили АМКУ, что такие заявления на получение разрешения на концентрацию акций "Укрнафта" и "Укртатнафта" как раз готовятся.

Кроме того, в сами ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" Антимонопольным комитетом Украины направлены запросы о законности совмещения Сергеем Корецким должностей директора на обоих предприятиях.

Если при изучении информации о совмещении Сергеем Корецким должностей директора в обоих предприятиях и разрешения на концентрацию Минобороной пакетов акций ПАО "Укрнафта" и "Укртатнафта" будут выявлены нарушения закона, в АМКУ пообещали Алексею Кучеренко принять соответствующие законодательству меры по защите экономической конкуренции.

В то же время по другой информации Министерство обороны считает целесообразным передать активы "Укрнафты" и "Укртатнафты" в управление Министерства энергетики Украины.