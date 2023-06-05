Артснаряды, ракеты и стволы для Т-72 и гаубиц на миллионы долларов: опубликован контракт РФ и Ирана на поставку оружия

По контракту от 14 сентября Иран мог поставлять стране-террористке России артиллерийские снаряды, снаряды для танков, ракеты, стволы для танков Т-72 и гаубиц. Документ заключен между Министерством обороны и материально-технического обеспечения вооруженных сил Ирана и российской госкомпанией "Рособоронэкспорт".

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Фото контракта опубликовал Sky News. В нем говорится о поставках артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера стоимостью более $1 млн.

Также источник передал телеканалу документ вместе с 5 страницами якобы связанного контракта, включающего стволы для танков Т-72, стволы для гаубицы, а также снаряды к ней. Эта сделка стоила около $740 тыс.

В договоре также указаны ключевые детали, например, оплата за образцы боеприпасов – $1 013 100. Среди них – 40 тыс. 122-мм фугасных снарядов, 14 тыс. 152-мм фугасных снарядов и 10 тыс. 125-мм фугасных.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Каспийское море обеспечивает прямой путь между Ираном и Россией, в частности, для предполагаемых поставок оружия из Тегерана в Москву. По словам экспертов, по мере углубления сотрудничества между двумя странами каспийский маршрут используется для перевозки беспилотников, пуль и минометных снарядов, закупленных российским правительством у иранского режима для поддержки своих военных действий в Украине.