Банки пересчитали курс доллара: сколько стоит американская валюта

По состоянию на утро 28 мая украинские банки установили наличный курс доллара на среднем уровне 37,25 грн в покупке, что на 5 коп. выше, чем днем ранее. В продаже курс не изменился и составляет 37,6 грн.

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В частности, в ПриватБанке американскую валюту покупают по 36,95 грн. Продают по 37,45 грн.

В Укргазбанке в покупке курс составляет 36,9 грн. В продаже – 37,45 грн.

ПУМБ установил курс на уровне 37,25 грн в покупке и 38 грн в продаже.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс установили на уровне37,4/37,5 грн (покупка/продажа). Это:

на 5 коп. дороже в покупке, чем днем ранее;

на 3 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет в июне

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в конце мая и начале июня в Украине остановиться укрепление гривни. Впрочем, ожидать резкого подорожания доллара не стоит – по прогнозу банкира, курс не будет превышать 38 грн.

"В июне будет наблюдаться "майский статус кво". Наличный курс валют, несмотря на незначительные ситуативные колебания в 0,3-0,5 грн, будет оставаться в майском коридоре 37-38 грн/доллар", – рассказал Лесовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине доллары, выпущенные до 1996 года, а также купюры с определенными повреждениями отказываются принимать в банках и обменниках. Однако банкноты могут отправить на обмен в иностранный банк.

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