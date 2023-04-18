Binance снял криптовалютные санкции из России? Что происходит на самом деле

Российские СМИ распространяют информацию о том, что крупнейшая криптобиржа Binance отменила санкции, которые были введены в отношении граждан России из-за полномасштабного вторжения их страны в Украину. В самой компании эту информацию отрицают.

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18 апреля в Twitter сообщили, что с аккаунтов россиян были сняты все ограничения и лимиты. Ряд крупных пропагандистских СМИ страны-агрессора утверждает, что эту информацию им подтвердили в технической поддержке площадки.

Стоит отметить, что Евросоюз дважды вводил санкции в отношении пользователей криптовалюты в России. В апреле 2022 года ЕС запретил торговым площадкам обслуживать аккаунты граждан РФ, на балансе которых находится свыше 10 тысяч евро.

А в марте был введен в действие 10-й пакет санкций против России, который вовсе запрещает россиянам покупать и продавать валюту посредством P2P (peer-to-peer, то есть напрямую между пользователями, а не через пул биржи). Важно отметить, что Binance в обоих случаях подключалась к исполнению необходимых мер.

Издание Incrypted утверждает, что криптобиржа не снимала санкции с российских граждан. Таким образом, людям, организациям и странам, которые находятся в черном списке международного сообщества, запрещен субъектам доступ к платформе Binance.

“Все действующие ограничения, связанные с санкциями против граждан России, применяются Binance и его юридическими лицами в Европейском Союзе в полном объеме", – заверили в компании.

Представители биржи уточнили, что юридическим и физическим лицам России, а также пользователям из временно оккупированных Крыма, а также территорий Донецкой и Луганской областей запрещен доступ к платформе. Ограничения не касаются граждан и резидентов Европейской экономической зоны и Швейцарии.

Ранее OBOZREVATEL уже сообщал, что криптобиржи соблюдают санкции и в отношении других стран. Какие государства-изгои находятся в черном списке международного криптовалютного сообщества, читайте в материале на нашем сайте.

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