Блокировка осталась в силе – Венгрия не получит 13 млрд евро от ЕС: что известно

Венгрия все еще не может получить доступ к 13 млрд евро из фондов Евросоюза, несмотря на принятие законопроекта о судебной реформе. Этот законопроект является лишь первым шагом к разблокированию финансирования, хотя в правительстве Виктора Орбана рассчитывали, что уже смогут получить доступ к средствам.

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Об этом заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд, пишет Euractive. "Это хороший шаг в правильном направлении, но это еще не конец пути. Нужны дальнейшие шаги", – сказал Виганд.

В целом для получения доступа к средствам ЕС правительство Орбана и парламент страны должны были провести целый ряд реформ еще до середины ноября 2023 года, но не сделали этого. Одной из таких реформ была судебная, и 3 мая венгерские законодатели приняли соответствующий законопроект.

"Венгрия выполнила свои обязательства в отношении отправления правосудия. Мы ожидаем, что Брюссель выплатит средства ЕС, причитающиеся Венгрии", – заявила после голосования министр юстиции Юдит Варга.

По словам Виганда, ЕК "принимает во внимание" одобрение законопроекта. Однако финальная оценка выполнения Венгрией плана реформ состоится только когда "будут эффективно показаны все сверхважные промежуточные результаты".

Кроме судебной реформы ЕС ожидает от Венгрии и других решений, связанных с верховенством права и обеспечением демократии. В частности, это антикоррупционные изменения, а также реформы, касающиеся прав человека, в том числе искателей убежища и представителей ЛГБТК.

Эти реформы приведут к разблокированию доступа Венгрии к 13 млрд евро финансирования. Тем не менее, и это является неполной суммой. Страна может получить еще 9 млрд евро из Фонда сплочения (Cohesion Fund) и 5,8 млрд из Фонда постковидного восстановления, если выполнит дополнительные условия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2022 года сама Венгрия блокировала план Евросоюза по предоставлению Украине рекордной помощи в 18 млрд евро в 2023 году. Тем не менее ЕС удалось добиться снятия вето на этот пакет помощи, и Украина уже получает средства.

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