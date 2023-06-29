Мир уже завтра перейдет в новый суперцикл экономики: Bloomberg рассказал, чего ждать

С завтрашнего дня, 30 июня, в мировой экономике должен наступить новый суперцикл. Речь, в частности, идет о "волнах Кондратьева" – это концепция советского ученого о продолжающихся 30 лет глобальных сырьевых циклах.

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Теория существует с 1920-30-х годов. Согласно ей, в первые 15 лет каждого цикла начинается рост цен на все сырьевые товары, а в последующие 15 лет они стабильно снижаются. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Так что в новый цикл роста цен на сырье, согласно этой концепции, мировая экономика войдет уже завтра – 30 июня. Агентство проанализировало свои графики индекса спотовых цен сырьевых товаров, четко показывающих, что индекс сырья, начав подниматься в первой половине 1990-х, достиг максимума в 2008 году, а сейчас снова опустился на то значение, каким был в начале 90-х.

То есть, текущий 30-летний цикл прошел и вскоре начнется новый. Аналогичная ситуация была с начала 1960-х до конца 1970-х.

Как говорится, волны Кондратьева в ценах на сырье переливаются в акции. В общем, как показано на нижеприведенной диаграмме, когда товары не изменяются в течение длительного периода, акции растут. Однако во время волны роста, когда товары приносят прибыль (например, в 1970-х или 2000-х годах), акциям становится гораздо труднее набрать обороты.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, полномасштабное вторжение РФ в Украину уже обошлось диктатору Владимиру Путину в десятки миллиардов долларов: санкции продолжают негативно влиять на экономику России, а доходы государства-террориста падают. Теперь же, когда война начала переходить на территорию самой РФ, ее экономические проблемы только усугубятся.

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