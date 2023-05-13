"Большая семерка" заявила об увеличении финансирования Украины до $44 млрд 

Министры финансов стран "Большой семерки" вместе с председателями центробанков заявили об увеличении поддержки Украины в 2023-м до $44 млрд.

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Об этом говорится в заявлении "Большой семерки". "Мы подтвердили нашу твердую приверженность нашему единому ответу на агрессивную войну России против Украины, что также является посягательством на верховенство права и принципы Устава ООН", - говорится в заявлении.

Страны вновь сделали заявление о непоколебимой поддержке Украины столько, сколько потребуется, и единство в осуждении незаконной, ничем не оправданной и ничем не спровоцированной агрессивной войны Россиипротив Украины.

"Мы полны решимости продолжать решать неотложные вопросы краткосрочного финансирования Украины..Мы,вместе с международным сообществом увеличили наши обязательства по бюджету и экономической поддержки Украины на 2023 и начало 2024 года до 44 млрд долларов США, что позволило утверждение программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины в размере 15,6 млрд долларов", - говорится в заявлении.

Кроме того, представители "семерки" заявили, что они ждут быстрое проведение структурных реформ в Украине в рамках программы, поддерживаемой МВФ, и успешное завершение обзоров программы, что будет способствовать макроэкономическим и финансовой стабилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря программе МВФ, Украина получит доступ к рекордным 115 млрд долларов долгосрочной поддержки. При этом только в 2023 году страна нуждается в 14 млрд долларов для быстрого восстановления.

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