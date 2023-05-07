Боятся кризиса: центробанки по всему миру рекордными темпами скупают золото

Центральные банки (аналоги украинского НБУ) по всему миру на фоне глобальной нестабильности активно скупают золото. За январь-март 2023 года количество металла в резервах достигло 228 тонн и стало рекордным показателем для первого квартала (данные собираются с 2000 года).

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC). Аналитики отмечают, что объем покупок золота в 1-м квартале 2023 года сразу на 34% превысил предыдущий квартальный рекорд, установленный в 2013 году.

Популярность золота обычно растет в периоды наибольшей неуверенности рынков. Нынешний рост – не исключение, считают в WGC. "На фоне потрясений в банковском секторе, геополитической напряженности и складывающейся экономической ситуации роль золота как актива-убежища выходит на первый план", – объяснила старшая рыночная аналитик Луиза Стрит.

Топ-5 стран-покупателей золота

Самые крупные золотые резервы по-прежнему остаются у США, ключевых экономик ЕС, России и Китая. Однако в лидеры по скупке металла в начале 2023 года вошли далеко не эти государства. Рейтинг выглядит так:

1. Сингапур. Регулятор Monetary Authority of Singapore (MAS) купил 69 тонн золота за первые три месяца года. Таким образом, золотой резерв MAS вырос сразу на 45% по сравнению с прошлым гоодом.

2. КНР. Народный банк Китая закупил 58 тонн золота за первый квартал 2023-го. В целом золотой резерв Китая достиг 2068 тонн, т.е. 4% от общего объема всех золотых резервов в мире.

3. Турция. Центробанк Турции за январь-март 2023-го увеличил золотые резервы на 30 тонн.

4. Индия. Центральный банк Индии добавил к своим запасам 7 тонн золота. Общий показатель увеличился до 795 тонн.

5. Чехия и Филиппины. Эти государства закупили по 2 и 1 тонне золота соотвественно, что является заметным показателем.

Эксперты прогнозируют, что спрос на золото на инвестиционных рынках будет расти и далее. Особенно очевидной эта тенденция стала после краха Silicon Valley Bank в США. Закупки центробанков также, вероятно, останутся на высоком уровне, хоть и могут уйти с рекордных максимумов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2023 года биржевые цены на золото выросли до годового рекорда, преодолев отметку в $2000 за тройскую унцию. К началу мая тенденция не изменилась, и золото по-прежнему стоит более $2000.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!