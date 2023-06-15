Часть украинцев может выйти на пенсию на 10 лет раньше: как узнать, касается ли вас

В Украине в 50 лет на пенсию могут выйти украинки, у которых есть тяжелобольные дети, многодетные матери или отцы (только один из родителей). Кроме того, досрочно могут выйти на пенсию работники, заняты на подземных работ (в 50 лет), те, кто работал во вредных условиях, военные, чернобыльцы.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, многодетные украинцы уже почти год имеют право выходить на пенсию до достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). При этом правила для матерей и отцов различаются.

Такие нормы прописаны в законе 2040-IX, который вступил в силу с апреля 2022 года. Документ расширил список украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно, включив в него и многодетных родителей, напомнили в Минреинтеграции в феврале-2023. Также раньше могут выйти на пенсию:

работники, занятые полный рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, мужчины – после достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет на указанных работах, женщины – после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах;

работники, трудовой договор с которыми был расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа из-за изменений в организации производства и труда за 1,5 года до установленного законодательством пенсионного возраста;

военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, участвовавших в боевых действиях, а также ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при защите Родины или при исполнении других обязанностей военной службы: мужчины - после достижения 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет, женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет;

работники, имеющие не менее половины стажа работы с вредными и тяжелыми условиями труда, на льготных условиях получают пенсию с уменьшением возраста на 1 год за каждые 2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам;

работники лётного и лётно-испытательного состава при выслуге лет на этих должностях не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в очередной раз планируют провести проверки начисления пенсий. Проверять будут как достоверность персональных данных, так и правомерность выплат.

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