Часть украинцев может выйти на пенсию в 50 лет: кого касается

В Украине в возрасте 50 лет при условии наличия как минимум 15 лет стажа могут выйти на пенсию часть украинок. Речь идет о матерях тяжело больных детей (которым не установлена инвалидность) до шестилетнего возраста.

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Как отмечают в Пенсионном фонде, определение термина "тяжело больной ребенок, которому не установлена инвалидность" предоставлено в ст. 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

К числу таких детей относятся дети, которым не установлена инвалидность, больные тяжелым перинатальным поражением нервной системы, тяжелый врожденный порок развития, редкое орфанное заболевание, онкологическое, онкогематологическое заболевание, детский церебральный паралич, тяжелое психическое расстройство, сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), острое или хроническое заболевание почек IV степени, дети, получившие тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органа, паллиативной помощи.

Кто еще имеют право получить пенсию раньше:

Многодетные украинцы уже почти год имеют право выходить на пенсию до достижения пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 лет для мужчин). При этом правила для матерей и отцов различаются.

Такие нормы прописаны в законе 2040-IX, который вступил в силу с апреля 2022 года. Документ расширил список украинцев, которые могут выйти на пенсию досрочно, включив в него и многодетных родителей, напомнили в Минреинтеграции в феврале-2023.

Так, женщины с пятью и более детьми могут выйти на пенсию в 50 лет. Есть условие и по количеству страхового стажа – он должен составлять не менее 15 лет.

Мужчины с пятью и более детьми имеют право на досрочную пенсию только в том случае, если у детей нет матери или мать этих детей не воспользовалась своим правом. При этом требования к возрасту и страховому стажу выше: многодетный отец для выхода на пенсию должен достичь 55 лет и иметь не менее 20 лет стажа.

Кроме многодетных родителей, право на досрочных выход на пенсию также имеют матери и отцы лиц с инвалидностью с детства. В таком случае требования к возрасту и стажу аналогичны тем, что выдвигаются к многодетным родителям.

Как оформить досрочную пенсию

Заявление в Пенсионный фонд можно подавать не раньше, чем за месяц до достижения установленного возраста (50 лет для женщин и 60 для мужчин), но при этом не позднее, чем через три месяца после дня рождения. Если подать заявление за месяц, то выплаты начнутся прямо с дня достижения установленного возраста. Понадобятся такие документы:

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий страховой стаж;

свидетельства о рождении детей или их паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в очередной раз планируют провести проверки начисления пенсий. Проверять будут как достоверность персональных данных, так и правомерность выплат.

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