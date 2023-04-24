Чехия нашла замену российской нефти: покупать будут у соседей РФ

Чехия после прекращения импорта российской нефти рассчитывает обеспечить свою энергетическую безопасность с помощью сырья из Казахстана. Эта страна в свою очередь уже активно наращивает поставки нефти в страны ЕС в обход России.

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Об планах Чехии заявил премьер-министр Петр Фиала во время визита в Казахстан, передает Reuters. "Нам необходимо повысить собственную энергетическую безопасность, и ваша нефть может стать ключевым фактором в этом", – сказал Фиала на брифинге после встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Чешский премьер не стал уточнять, как именно страна планирует нарастить закупки казахстанской нефти. Тем не менее, по словам Фиалы, Казахстан уже "является очень важным поставщиком нефти в Чешскую Республику".

"Мы считаем, что есть огромные возможности для сотрудничества. Мы отходим от российской нефти", – резюмировал Фиала.

Казахстан поставляет сырую нефть в Европу по трубопроводам, большинство из которых пересекают Россию. При этом страна значительно увеличивает поставки по альтернативным маршрутам, таким как трубопровод Баку – Тбилиси – Джейхан.

Также Казахстан покупает новые нефтяные танкеры, чтобы увеличить объемы перевозки нефти по Каспию. Общие объемы диверсификации поставок нефти из Казахстана эксперты оценивают в 20-25 млн тонн в год.

Кроме того, Чехия еще в 2022 году планировала использовать для замены российской нефти трубопровод TAL, который проходит из Италии. Однако для реализации таких планов требуется увеличить пропускную способность "трубы", для чего нужны также усилия Италии, Австрии и Германии.

Напомним, европейский запрет на импорт нефти из России вступил в силу с 5 декабря 2022 года. При этом нефтяное эмбарго не распространяется на трубопроводный импорт нефти, в частности по трубопроводу "Дружба". Такого решения добилась Венгрия. Польша и Германия, которые также получали нефть из "Дружбы", решили добровольно отказаться от таких поставок с 5 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, дефицит бюджета России достиг за первые два месяца 2023-го отметки в $34 млрд, хотя в планах российских чиновников говорилось о том, что за весь год он составит около $37 млрд. Главная причина – сокрушительное падение цен на нефть.

И хотя ОПЕК+ принимает меры для того, чтобы стабилизировать ситуацию, агрессору это не поможет. Президент РФ Владимир Путин фактически потерял главный рынок сбыта газа и нефти, и теперь ситуация будет только обострятся.

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