Дает до 580 тыс. кубометров газа в сутки: в Украине запустили мощную скважину

В Украине запустили новую газовую скважину способную обеспечивать 580 тыс. куб. м газа в сутки. Помимо прочего, скважина поможет разведать новый блок на одном из месторождений на востоке страны. Потенциальные ресурсы газа для добычи оцениваются более чем в 6 млрд куб. м.

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Скважину глубиной 5800 м запустила "Укргаздобыча" 24 мая. Об этом сообщили в "Нафтогазе".

Отмечается, что это одна из самых мощных скважин "Укргаздобыч" за последние годы... В указанном блоке проходит подготовка к бурению еще двух новых скважин: поисковой и разведывательной", – рассказал глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Месторождение имеет значительные перспективы, но сложное геологическое строение. Обнаруженные газовые залежи находятся в условиях высокотемпературного разреза с аномально высокими пластовыми давлениями.

Именно поэтому ранее залежи газа не разрабатывались. В прошлые годы для этого просто не хватало технологий. Спроектировать поисковую скважину удалось с помощью сейсмических 3D-исследований

"Бурение и исследования были сложным вызовом для команды геологов, буровиков и геофизиков, успешно преодоленных ими. Далее продолжим работать над раскрытием потенциала этого блока", – сообщил и.о. генерального директора "Укргаздобычи" Олег Толмачев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" планирует, что в 2023 году Украина полностью откажется от поставок газа из-за границы. Для этого государственный добытчик должен увеличить показатели на 8% за год, а частные компании – на 16%.

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