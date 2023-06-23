Два высших балла и ни одной "двойки": ЕС оценил, как Украина выполнила 7 рекомендаций для членства

Из семи ключевых рекомендаций, которые ЕС выдвинул Украине как кандидату в члены блока, полностью выполнено две. В Евросоюзе обнародовали свежую оценку прогресса Украины по 4-балльной шкале: "нет прогресса", "определенный прогресс", "хороший прогресс" и "выполнен". Наихудший балл ("нет прогресса") не был выставлен ни по одному из пунктов.

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Оценки устно представил еврокомиссар по соседству и расширению Оливер Варгеи, пишет Deutsche Welle. Публично их озвучила министр по европейским вопросам Швеции (страна сейчас председательствует в ЕС) Джессика Росвалл на брифинге после неформального заседания Европейского совета по общим вопросам, которое состоялось в Стокгольме 22 июня.

"Те усилия, которые были предприняты (Украиной. – Ред.) за последний год, впечатляют. Несмотря на чрезвычайные обстоятельства, Украина сделала существенные шаги вперед", – сказала Росвалл. Однако, по данным журналистов, во внутреннем документе ЕК, оценку "выполнено" получили только две рекомендации:

судебная реформа;

регулирование медиа.

Оценку "хороший прогресс" заслужило реформирование КСУ. А "определенный прогресс" отмечен в таких сферах:

борьба с коррупцией и отмыванием средств;

антиолигархическое законодательство;

защите прав нацменьшинств.

По этим пунктам Еврокомиссия также предоставила ряд замечаний. В них говорится о том, что еще предстоит сделать Украине в конкретном направлении, в частности:

усовершенствовать процедуру отбора судей КСУ в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии;

учесть замечания Венецианской комиссии по законам о нацменьшинствах и деолигархации.

Впрочем, главная оценка прогресса реформ в Украине ожидается в октябре. Нынешние "баллы" носят исключительно рабочий характер. Именно октябрьская оценка станет решающей в принятии решения Брюсселя об открытии переговоров по вступлению Украины в ЕС в этом году.

Как сказал DW собеседник в Еврокомиссии, во время объявления устной оценки в ЕС "хотели отметить прогресс, который сделали украинцы, имплементируя эти рекомендации при действительно сложных обстоятельствах широкомасштабного военного вторжения". Также планировалось четко указать, что еще предстоит сделать, чтобы "до октября все пункты подтянулись к отметке "выполнены".

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Европейская комиссия также оценила более 30 сфер и отраслей в Украине. В документе на 70 страниц описано, на каком этапе подготовки находится страна.

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