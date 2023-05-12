ЕС хочет ужесточить санкции против России: экономический удар по Кремлю поддержали все страны 

Европейский Союз планирует принять 11 пакет санкций против России. Среди новых мер – закрытие лазеек, позволяющих российской нефти поступать в Евросоюз. Такую норму поддержали все 27 членов ЕС.

Видео дня

Как пишет Politico со ссылкой на трех источников, нет серьезной оппозиции усилению соблюдения действующего энергетического эмбарго. "Конечно, этот пакет отличается от других и сосредоточиться на обходе, и это будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся, чтобы рассмотреть все предложения", – сказал дипломат ЕС.

Предварительный вариант предложений Еврокомиссии по санкционному пакету запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Это нацелено на так называемый "теневой флот" стареющие танкеры, перевозящих российскую нефть.

У России недостаточно судов для перевозки нефти, поэтому она вынуждена использовать танкеры третьих стран для перевозки своей нефти. Согласно анализу S&P Global, большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили, говорится в проекте санкций. Меры в отношении нефти являются частью более широкого пакета санкций, который, вероятно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией, включая Китай и Иран.

"Учитывая резкое увеличение мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков со стороны судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в попытке обойти ограничительные меры Союза", новые меры дадут полномочия запрещать "доступ к портам и шлюзам Союза", – говорится в проекте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Будапеште обиделись на президента Украины Владимира Зеленского за критику заявлений властей члена НАТО Венгрии о "дружбе" с Россией, считающей врагом Североатлантический альянс. Там заявили, что уместность членства в НАТО поддерживающей РФ страны решать не главе украинского государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!