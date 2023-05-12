ЕС хочет ужесточить санкции против России: экономический удар по Кремлю поддержали все страны
Европейский Союз планирует принять 11 пакет санкций против России. Среди новых мер – закрытие лазеек, позволяющих российской нефти поступать в Евросоюз. Такую норму поддержали все 27 членов ЕС.
Как пишет Politico со ссылкой на трех источников, нет серьезной оппозиции усилению соблюдения действующего энергетического эмбарго. "Конечно, этот пакет отличается от других и сосредоточиться на обходе, и это будет иметь другое влияние, поэтому мы не торопимся, чтобы рассмотреть все предложения", – сказал дипломат ЕС.
Предварительный вариант предложений Еврокомиссии по санкционному пакету запрещает судам, тайно перевозящим российскую нефть, заходить в порты блока. Это нацелено на так называемый "теневой флот" стареющие танкеры, перевозящих российскую нефть.
У России недостаточно судов для перевозки нефти, поэтому она вынуждена использовать танкеры третьих стран для перевозки своей нефти. Согласно анализу S&P Global, большая часть этого флота принадлежит Греции. Некоторые суда отключают свои транспондеры и GPS, чтобы их не обнаружили, говорится в проекте санкций. Меры в отношении нефти являются частью более широкого пакета санкций, который, вероятно, будет направлен против третьих стран, расширяющих торговлю с Россией, включая Китай и Иран.
"Учитывая резкое увеличение мошеннических практик и связанных с ними экологических рисков со стороны судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты в попытке обойти ограничительные меры Союза", новые меры дадут полномочия запрещать "доступ к портам и шлюзам Союза", – говорится в проекте.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Будапеште обиделись на президента Украины Владимира Зеленского за критику заявлений властей члена НАТО Венгрии о "дружбе" с Россией, считающей врагом Североатлантический альянс. Там заявили, что уместность членства в НАТО поддерживающей РФ страны решать не главе украинского государства.
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