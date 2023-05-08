ЕС намерен ввести санкции против Китая за помощь России в войне – Financial Times

В ЕС рассматривают возможность введения санкций против ряда китайских компаний – за поддержку ВПК России. Эти компании были обвинены в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано в военных целях. В Китае уже выразили "решительное несогласие" с таким намерением Евросоюза.

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"Брюссель предложил ввести санкции против китайских компаний за поддержку российской военной машины. 7 китайских компаний, обвиняемых в продаже РФ оборудования, которое может быть использовано для создания оружия, были включены в новый санкционный пакет ЕС. Некоторые компании уже попали под санкции США", – сообщили в Financial Times.

Там отметили: в список вошли 2 компании с материкового Китая – 3HC Semiconductors и King-Pai Technology. А также 5 компаний из Гонконга:

Sinno Electronics;

Sigma Technology;

Asia Pacific Links;

Tordan Industry;

Alpha Trading Investments.

Так, отмечается, King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение". В частности, подчеркивается, речь идет о "системах наведения крылатых ракет".

Почему в ЕС решили ввести санкции против китайских компаний

Как объяснили аналитики, причиной такого решения со стороны ЕС является ключевая роль электронных компонентов "для поддержки агрессивной войны против Украины". В частности, отмечается, в "санкционном документе" Европейской комиссии предлагается ввести ограничения против:

"некоторых субъектов в третьих странах, вовлеченных в обход торговых ограничений";

"отдельных российских организаций, занимающихся разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для оборонно-промышленного комплекса России".

Кроме того, сообщают авторы материала, ЕС рассматривает возможность ввести санкции в отношении некоторых иранских компаний, которые занимаются производством и поставкой дронов в Россию.

Что ответили в Китае

В Китае уже отреагировали на намерение ЕС ввести санкции против его компаний. Так, в министерстве иностранных дел страны заявили о несогласии с такими мерами, сообщает CNN.

"Китай решительно выступает против незаконных санкций из-за китайско-российского сотрудничества. ... Экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией является открытым и откровенным. Оно никогда не было направлено против какой-либо третьей стороны и не допускает вмешательства или принуждения третьих сторон", – сказал представитель министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай не считает войну в Украине агрессией со стороны РФ, хотя ранее проголосовал за резолюцию ООН с соответствующей формулировкой. Постоянное представительство КНР при ООН заявило, что позиция Пекина в отношении российского вторжения не изменилась.