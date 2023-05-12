ЕС официально запретит некоторые поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" – Bloomberg

Европейский Союз (ЕС) предлагает официально остановить поставки российской нефти в Германию и Польшу. Речь идет о северной ветке трубопровода "Дружба", которая ведет как раз в эти два государства. "Труба" стала исключением из санкций ЕС, т.к. декабрьское эмбарго затронуло лишь морские поставки нефти.

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Фактически Германия и Польша уже и так перестали получать нефть по "Дружбе", однако формально этот импорт разрешен, пишет Bloomberg. Отмечается, что поставки российской нефти по "Дружбе" в Венгрию, Словакию и Чехию останутся разрешенными в любом случае.

Соответствующие изменения предлагается прописать в 11-м пакете санкций ЕС против России за ее полномасштабное вторжение в Украину. Для этого согласиться с предложением должны все 27 стран-членов ЕС.

При этом, по данным агентства, будет учитываться, что по "Дружбе" в Европу поступает не только российская нефть. К примеру, трубопровод транспортирует европейцам нефть из Казахстана, которая до того проходит транзитом по территории РФ.

Польша уже поддержала решение ввести официальный запрет на трубопроводные поставки нефти из РФ. Варшава сразу настаивала на введении санкций в отношении всей северной ветки "Дружбы", поскольку в противном случае Польше было бы юридически сложно расторгнуть свои контракты на покупки российской нефти. Тем не менее, полякам удалось расторгнуть последний контракт на закупку российской нефти после того, как РФ сама приостановила поставки.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в беларуский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 мая в Брянской области РФ заявили об атаке на нефтепровод "Дружба". Россияне сообщили, что удары пришлись по трем пустым резервуарам для хранения нефтепродуктов.