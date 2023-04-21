ЕС планируют запретить экспорт зерна из Украины: кто лоббирует это решение и как повлияет на вступление в Евросоюз

Украина столкнулась с первым серьезным вызовом на пути к вступлению в ЕС за время полномасштабной войны. Даже дружественные страны, такие как Польша, не готовы ради наших интересов терять рынок. Потому поляки, а вместе с ними и венгры, запретили экспорт и даже транзит украинской агропродукции. И хотя в заявлениях, в том числе, речь шла о возможных нарушениях нормативов пестицидов, настоящей причиной может быть обычный протекционизм.

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Еврокомиссия уже подсчитала, что фермеры в Польше, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии потеряли около 417 млн евро из-за наплыва дешевого украинского зерна. И теперь эти страны одна за другой лишают Украину возможности продавать свою продукцию на их территории. Это нарушает политику ЕС, а также демонстрирует будущие проблемы, которые предстоит решить украинской дипломатии на пути евроинтеграции. Далеко не каждая страна будет рада приветствовать в Союзе крупного производителя агропродукции.

О том, как на Украине могут повлиять решения в ЕС и почему наше зерно не хотят покупать в Польше и Венгрии, читайте в материале OBOZREVATEL.

Почему в ЕС против украинской агропродукции

Отдельные страны Евросоюза не имеют права принимать решения о торговых ограничениях, это полномочия Еврокомиссии, которая разрабатывает предложения и утверждает их в ЕС. Польша и Венгрия эти правила нарушили, она своими решениями запретили и экспорт, и транзит.

"Если от нашей продукции их рынок очень пострадал, то должно быть расследование на уровне ЕС, могли принять временные решения защиты рынка, в том числе квоты. Но это не может делать правительство какой-либо из стран ЕС, это должно быть решение на уровне всего Евросоюза. Это 27 стран, а не пять или одна", – рассказывает OBOZREVATEL руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан.

Старший экономист ЦЭС Юрий Гайдай тоже уверен, что такие решения Польши и Венгрии нарушают и договор о функционировании ЕС, и ЗСТ ЕС с Украиной, и Соглашение об ассоциации. В Еврокомиссии сначала согласились, что должна быть единая позиция, а затем все же подверглись влиянию 5 своих членов.

"Мы будем применять превентивные меры в соответствии с действующими правилами торговли по отдельным категориям зерна. Это касается, в частности, пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса... Мы начинаем расследование других чувствительных продуктов", - заявила на брифинге в Брюсселе директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант.

То есть, фактически сначала Польша и Венгрия нарушила правила и ввела ограничения, а уже потом Еврокомиссия начала легализовать такие ограничения. Также им дополнительно будет выделено 100 млн евро для того, чтобы компенсировать потери фермеров.

Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин в комментарии OBOZREVATEL также указал на еще одну проблему, о которой говорят упомянутые страны – вроде бы плохое качество украинского зерна. "В значительной степени вопрос в производственных мощностях. Надо быстрее приближаться к стандартам, вводить контроль, чтобы использовать нормативы ЕС", – отметил он.

Однако Вероника Мовчан уверена: если бы украинское зерно не отвечало требованиям качества, Украина не смогла бы экспортировать его на протяжении многих лет. Нарушения действительно возможны, но в отдельных партиях. Системно нарушать требования ЕС, продавать зерно по фальшивым документам (удостоверяющим качество) – почти невозможно. Иначе экспорта зерна из Украины в Евросоюз просто не было бы.

Сколько потеряет Украина, так как будет развиваться ситуация

"Многое зависит от того, что будет с зерновым соглашением. Сейчас большинство зерна вывозится морем. Если посмотреть на показатели января, февраля, марта, то морем вывозят 75%. В эти 5 стран экспортировали зерна на 130 млн долларов, то есть мы можем потерять такую сумму. Однако частично будет происходить переориентация", – говорит Мовчан.

Юрчишин уверен: хотя такие решения и негативно влияют на экономику, особенно в ситуации, когда от экспорта зерна зависит наша валютная выручка, достичь договоренностей по открытию транзита через Польшу и Венгрию удастся.

"Мы находимся в крепких и хороших отношениях с Польшей, хотя она и ввела ограничения. Я думаю, что в ближайшее время будут переговоры, которые позволят уладить ситуацию. Может идти речь об открытии транзита", - пояснил Юрчишин.

В дальнейшем ситуацию должны изучать не экономисты, а юристы. Украина в рамках договоренностей о Зоне свободной торговли (ЗСТ), Ассоциация с ЕС имеет не только обязанности, но и права. Потому есть возможность отстаивать свое право реализовывать продукцию на рынке Европейского союза. Страны ЕС действительно могут единолично принимать решение быстро запрещать экспорт, однако только в случае, если существует угроза их национальной безопасности. Действительно ли украинское зерно может угрожать нацбезопасности Польши – вопрос открытый.

И просто заявить о пестицидах в зерне – недостаточный аргумент. Зерно проходит проверку, в течение года шли переговоры о том, как ускорить контроль. Если отдельная партия не соответствует стандартам, она вообще не должна была попасть на территорию Польши или Венгрии. Но если и попала, это не достаточной причиной для блокирования всего экспорта.

"Польше можно напомнить, как при их вступлении в ЕС были недовольны фермеры в Германии, Дании, других странах Западной Европы", - говорит Мовчан. Далеко не всем странам экономически выгодно, чтобы Украина становилась полноправным членом Евросоюза. Решение по экспорту украинского зерна должно подтолкнуть украинских дипломатов уже сейчас искать компромиссы и убеждать европейских политиков пойти, в том числе на невыгодные для собственной экономики шаги.

Тем временем украинским аграриям придется искать другие рынки сбыта. Но чем дальше придется доставлять продукцию, тем выше будет ее цена и тем сложнее будет конкурировать с местными фермерами.