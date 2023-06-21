ЕС покроет 45% потребностей Украины: раскрыты детали рекордной финансовой помощи

Европейский Союз (ЕС) возместит 45% всех потребностей Украины в финансировании ее восстановления до 2027 года. Это составит примерно 50 млрд евро в целом.

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Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в среду, 21 июня, в Лондоне на международной конференции, посвященной возобновлению Украины. Видео выступления доступно в Twitter.

"До 2027 года дефицит в украинской налоговой системе будет составлять около 60 млрд евро. Потребности в быстром восстановлении будут составлять около 50 млрд евро. Это значит, что в целом дефицит будет составлять 110 млрд евро к 2027 году. дефицита. Это составляет примерно 50 млрд евро для Украины", – сказала глава ЕК.

Фон дер Ляйен добавила, что финансирование блока будет осуществляться в виде европейских грантов, кредитов, а также за счет ранее замороженных российских активов. Также она отметила, что ЕС в дальнейшем будет поддерживать Украину.

"Сегодня мы подробно обсудим планирование инвестиций и реформ. Этот план может стать якорем для всех международных доноров. У нас должна быть прогнозируемость. Это поможет нашей координации и максимизирует наше влияние", – резюмировала она.

Как будет работать механизм оказания помощи?

Как пишет Центр экономической стратегии, механизм финансирования (A new Ukraine Facility: Recovery, Reconstruction and Modernization) будет состоять из 3-х уровней:

1. Финансовая поддержка. Чтобы ее получить, украинское правительство должно подготовить план восстановления, реконструкции и модернизации страны. А также детализировать реформы и инвестиции, которые он намерен осуществить при вступлении в Евросоюз.

Средства будут предоставляться при выполнении этого плана. Наибольшее внимание в ЕС акцентируют на реформе государственного управления, верховенстве права, борьбе с коррупцией и рациональном управлении финансами.

2. Специальная инвестиционная структура для Украины. Это поможет привлечь и мобилизовать государственные и частные инвестиции для восстановления и реконструкции и реализации плана.

3. Техническая поддержка и другие вспомогательные меры. В частности, поддержка муниципалитетов, гражданского общества и мероприятия в рамках Инструмента подготовки к поступлению (Instrument for Pre-Accession).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в правительстве Норвегии было выделено 250 млн крон (свыше 23 млн долларов) в поддержку ядерной безопасности в Украине. Там отметили, что начавшаяся РФ война вопреки международному праву поставила ядерную безопасность в стране под угрозу.

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